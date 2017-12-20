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Киберущерб превысил 100 млрд
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Киберущерб превысил 100 млрд
Газета № 221 (2718) (2012) Технологии и медиа, 19 дек, 19:26
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Киберущерб превысил 100 млрд
Аналитики НАФИ подсчитали убытки бизнеса от хакерских атак
За 2017 год российские компании потеряли примерно 116 млрд руб. из-за кибератак — убытки из-за хакеров признает почти каждая пятая российская компания. Но бизнес все еще недооценивает серьезность угрозы, говорят эксперты
Фото: Jochen Tack / Getty Images

​Средняя сумма убытков одной российской компании от кибератак в 2017 году в России составила 299,9 тыс. руб.; в целом по стране потери бизнеса от таких инцидентов оцениваются в 115,97 млрд руб., подсчитал аналитический центр Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) на основании опроса, проведенного в ноябре 2017 года среди 500 руководящих сотрудников предприятий в восьми федеральных округах России (отчет с результатами есть у РБК). При этом учитывались только прямые потери компаний.

Выяснилось также, что в 2017 году с киберугрозами сталкивались половина респондентов. В первую очередь — крупный бизнес (62 против 46–47% в малых и средних предприятиях). Чаще всего это выражалось в заражении вирусами рабочих компьютеров сотрудников, в том числе с последующим вымогательством денег (20%), во взломе почтовых ящиков (12%), атаках на сайт компании (10%).

Финансовые потери несли 22% из тех, кто сталкивался с кибератаками. В крупных компаниях этот показатель доходил до 39%. Средняя сумма потерь от киберугроз для таких предприятий составила 866,7 тыс. руб., для микропредприятий — 30 тыс. руб.

Несмотря на то что почти все опрошенные (99%) осведомлены о существовании информационных угроз, бизнесмены все еще недооценивают их последствия: большинство (60%) полагают, что подобные риски относительно их бизнеса минимальны. «В текущих реалиях эти данные свидетельствуют, к сожалению, не о том, что компании защищены и эти атаки не произойдут, — говорит директор по исследованиям цифровой экономики аналитического центра НАФИ Кирилл Смирнов. — Напротив, в большинстве российских предприятий нет объективной оценки информационных угроз, и это в итоге препятствует разработке планов действий на случай возможных атак. Невозможно полноценно подготовиться к угрозе, наступление которой вы считаете маловероятной. Такая ситуация становится одним из барьеров развития цифровой экономики в России».

При этом более половины предпринимателей считают, что на сегодняшний день российские правоохранительные органы не способны успешно расследовать компьютерные преступления, находить и наказывать компьютерных злоумышленников.

В основном российский бизнес для обеспечения информационной безопасности ограничивается установкой антивируса — так делают 88% опрошенных. Политика информационной безопасности, которой должны следовать все сотрудники, есть в 47% организаций. Ограничивают сотрудникам доступ в интернет в 45% компаний. Регулярное обучение информационной безопасности проводится в 29% компаний, а требование обязательной аттестации в этой сфере установлены в 15% предприятий. При этом 22% опрошенных и вовсе заявили, что разрешают сотрудникам самостоятельно устанавливать программы на свои компьютеры.

Гораздо больше

Аналитический центр НАФИ впервые проводит подобный опрос, поэтому оценить динамику ущерба невозможно. В ноябре 2017 года зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов оценивал ежегодные убытки всей экономики России от киберпреступности в 600–650 млрд руб., в мире — в $1 трлн.​

Фото: Steve Marcus / Reuters

​По словам директора проектного направления компании Group-IB Антона Фишмана, российские компании тратят на информационную безопасность в среднем 4–8% ИT-бюджета и этого недостаточно. «По итогам 2017 года расходы на информационную безопасность вырастут на 30–40%, а в 2018 году они могут увеличиться еще на 50%, прогнозируют эксперты. Среди факторов роста — резонансные кибератаки и требования регуляторов», — отметил он.

В «Лаборатории Касперского» полагают, что с тем или иным видом киберугроз сталкивается каждая компания в России. «В рейтинге из пяти самых популярных инцидентов три позиции занимают случаи, так или иначе связанные с мобильными/переносными устройствами, — компании пострадали от физической потери устройств или носителей, содержащих корпоративную информацию (ноутбуков, жестких дисков, флешек), от ненадлежащего обмена данными через мобильные устройства, а также физической потери смартфона. Среди наиболее распространенных угроз лидирует вредоносное ПО и ненадлежащее использование ИT-ресурсов сотрудниками», — говорит управляющий директор компании в России и СНГ Сергей Земков. По его словам, средний ущерб от успешной атаки для предприятий малого и среднего бизнеса оценивается в 1,6 млн руб., а для крупных предприятий — в 11 млн руб.

«Стремление исследователей оценить ущерб от кибератак весьма похвально, но надо понимать, что ущерб невозможно посчитать «в лоб» и оценить до рубля. Поэтому здесь правильнее говорить о трендах — растет ли количество атак, в том числе успешных, как меняется ущерб и т.д.», — отметил директор по маркетингу компании Solar Security Валентин Крохин. — Мы наблюдаем, что число атак в целом растет, но не в разы. При этом возрастает их сложность, направленность и часто — успешность, поскольку многие организации до сих пор недооценивают риски информационной безопасности и приобретают средства защиты уже после свершившегося инцидента».

Зашифрованный мир

За 2017 год произошло несколько крупных глобальных инцидентов в сфере информационной безопасности. В мае вирус-вымогатель WannaCry, шифрующий файлы на компьютере и требующий за дешифровку выкуп, атаковал устройства более чем в 150 странах. В России были затронуты компьютерные системы «МегаФона», «ВымпелКома»​, Министерства внутренних дел и ряда других. По оценкам американских экспертов, общий ущерб от хакерской атаки составил $1 млрд.

В конце июня еще один вирус-шифровальщик, Petya, атаковал компьютеры в ряде стран Европы, России, США и других. Среди пострадавших в России оказались, в частности, нефтяные компании «Роснефть» и «Башнефть», но сумма ущерба не называлась.

В октябре вирус-вымогатель Bad Rabbit атаковал компьютеры российских СМИ — «Интерфакса», «Фонтанки», «Новой газеты» и др. Кроме России вирус затронул Турцию, Германию и Украину. Оценки ущерба не приводились.

Автор: Ирина Ли.
Теги: убытки , кибербезопасность , НАФИ , кибератаки
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