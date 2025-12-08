Фото: Michael M. Santiago / Getty Images

Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (ООН) во вторник, 9 декабря, в 18:00 мск проведет заседание по Украине, сообщила пресс-служба постпредства Словении при ООН, передает «РИА Новости».

«Вторник, 9 декабря. 10:00 (18:00 мск) — заседание по Украине», — говорится в сообщении.

Проведение заседания было запрошено Данией, Францией, Грецией, Южной Кореей и Великобританией.

В ноябре постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что организация не будет играть никакой роли в урегулировании конфликта на Украине, так как «занимает сторону в конфликте», а официальные лица ООН злоупотребляют служебным положением. Небензя также отметил, что в пресс-службе генсека ООН Антонио Гуттериша игнорируют действия Украины в отношении мирного населения России.

В октябре постпред Украины при ООН Андрей Мельник назвал ключевой миссией Украины на 80-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке усиление поддержки Киева и изоляции России.