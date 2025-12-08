 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями

Над регионами России сбили 67 украинских дронов, два из них над Московским
Сюжет
Военная операция на Украине

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 67 дронов ВСУ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны. Два беспилотника уничтожили над Московской областью.

24 беспилотника сбили над территорией Брянской области, 12 — над Саратовской, 11 — над Ростовской. Девять дронов перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской и Тульской областями. По одному беспилотнику сбили над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей.

Во всех столичных аэропортах сняли ограничения
Общество

На фоне атаки дронов в ночь на 8 декабря приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова. Также ограничения вводили в столичных воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.

В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы, пострадавших не было. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.

В Тракторозаводском районе Волгограда фрагменты дронов упали в районе жилых домов. Предварительно пострадавших нет.

