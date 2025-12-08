Над регионами России сбили 67 украинских дронов, два из них над Московским

Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями

За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 67 дронов ВСУ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны. Два беспилотника уничтожили над Московской областью.

24 беспилотника сбили над территорией Брянской области, 12 — над Саратовской, 11 — над Ростовской. Девять дронов перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской и Тульской областями. По одному беспилотнику сбили над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей.

На фоне атаки дронов в ночь на 8 декабря приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова. Также ограничения вводили в столичных воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.

В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы, пострадавших не было. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.

В Тракторозаводском районе Волгограда фрагменты дронов упали в районе жилых домов. Предварительно пострадавших нет.