Ночью дроны сбили над Московским регионом и еще 10 областями
За прошедшую ночь над российскими регионами сбили 67 дронов ВСУ, сообщила в телеграм-канале пресс-служба Минобороны. Два беспилотника уничтожили над Московской областью.
24 беспилотника сбили над территорией Брянской области, 12 — над Саратовской, 11 — над Ростовской. Девять дронов перехватили и уничтожили над Волгоградской областью, по два — над Курской, Ленинградской и Тульской областями. По одному беспилотнику сбили над территорией Калужской, Орловской и Смоленской областей.
На фоне атаки дронов в ночь на 8 декабря приостанавливали работу аэропорты Волгограда, Саратова, Тамбова, Пензы, Калуги и Пскова. Также ограничения вводили в столичных воздушных гаванях — Жуковском, Домодедово и Внуково. На момент публикации меры сняты.
В Ростовской области минувшей ночью беспилотники атаковали Чертковский, Шолоховский, Боковский, Миллеровский и Верхнедонский районы, пострадавших не было. Дроны повредили ЛЭП, из-за чего несколько населенных пунктов остались без света.
В Тракторозаводском районе Волгограда фрагменты дронов упали в районе жилых домов. Предварительно пострадавших нет.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили