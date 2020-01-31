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Что случилось за день. Главные новости РБК

Первые зараженные коронавирусом в России, единороссы против «репрессивного» проекта КоАП, обвиняемая в шпионаже Цуркан обратилась к Путину, суд заочно арестовал сыновей Минца; главные новости — в обзоре РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая

Китайский коронавирус 2019-nCoV пришел в Россию. Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

  • Оба зараженных — граждане Китая. Они находятся «под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», сообщила вице-премьер.
  • Власти предприняли ряд мер для предотвращения дальнейшего распространения болезни. В частности, с 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем. Исключения: регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиакомпаний в Шереметьево.
  • Россияне будут эвакуированы из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, и провинции Хубэй. Кроме того, правительство готовит постановление о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая.
  • По последним данным, коронавирусом заражены 9816 человек, от болезни умерли 213 человек.

Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не станет поддерживать предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нынешнем виде он преимущественно ужесточает репрессивные механизмы, что противоречит посланию президента.

  • «Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил Турчак. По его словам, проект обязательно нужно обсудить с гражданами и затем доработать.
  • В проекте нового КоАП предусмотрено увеличение срока давности привлечения к административной ответственности, повышение штрафов, ужесточение наказаний для нарушителей ПДД.


Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан попросила обратилась к российскому президенту с просьбой о независимом расследовании. Свою просьбу она высказала в интервью РБК.

  • Со слов Цуркан, следствие обвиняет ее в том, что она, будучи завербованной молдавской разведкой, передавала ей содержание засекреченных писем Минэнерго. Речь в них шла о поставках газа в Молдавию и электроэнергии в Крым и еще одно место, которое Цуркан назвать отказалась. По данным источников РБК, это могла быть территория самопровозглашенных республик Донбасса.
  • Цуркан отрицает вину и считает доказательства сфальсифицированными. «Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого», — заявила она.
  • Пресс-секретарь президента России сообщил, что Путину будет доложено об обращении Цуркан. Однако он подчеркнул, что «вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает».


Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу двух сыновей бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца Александра и Дмитрия. Они, как и их отец, обвиняются в растрате (ст. 160 УК) 34 млрд руб. Заседание по аресту Минца-старшего перенесли на 3 февраля.

  • Банкир с сыновьями проходят по делу, возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича.
  • По версии следствия, незадолго до начала санации банка, в июле-августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья совершили ряд невыгодных для банка сделок, купив заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс», чем нанесли ущерб банку, который сейчас принадлежит ЦБ. Минцы свою вину не признают.
  • На суде выяснилось, что следователи объявили их в межгосударственный, а не международный розыск, как сообщалось ранее. Вести их поиски будут только на территории СНГ. Хотя с мая 2018 года Минц с семьей проживает в Лондоне.
Автор: Сергей Витько
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