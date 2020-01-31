Что случилось за день. Главные новости РБК

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил Турчак. По его словам, проект обязательно нужно обсудить с гражданами и затем доработать.

В проекте нового КоАП предусмотрено увеличение срока давности привлечения к административной ответственности, повышение штрафов, ужесточение наказаний для нарушителей ПДД.



Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан попросила обратилась к российскому президенту с просьбой о независимом расследовании. Свою просьбу она высказала в интервью РБК.

Со слов Цуркан, следствие обвиняет ее в том, что она, будучи завербованной молдавской разведкой, передавала ей содержание засекреченных писем Минэнерго. Речь в них шла о поставках газа в Молдавию и электроэнергии в Крым и еще одно место, которое Цуркан назвать отказалась. По данным источников РБК, это могла быть территория самопровозглашенных республик Донбасса.

Цуркан отрицает вину и считает доказательства сфальсифицированными. «Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого», — заявила она.

Пресс-секретарь президента России сообщил, что Путину будет доложено об обращении Цуркан. Однако он подчеркнул, что «вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает».



Суд заочно арестовал сыновей Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу двух сыновей бывшего совладельца банка «Открытие» Бориса Минца Александра и Дмитрия. Они, как и их отец, обвиняются в растрате (ст. 160 УК) 34 млрд руб. Заседание по аресту Минца-старшего перенесли на 3 февраля.