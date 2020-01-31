Что случилось за день. Главные новости РБК
В России выявили первых зараженных коронавирусом из Китая
Китайский коронавирус 2019-nCoV пришел в Россию. Два первых случая заражения выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
- Оба зараженных — граждане Китая. Они находятся «под жестким наблюдением, изолированы, им оказывается необходимая помощь», сообщила вице-премьер.
- Власти предприняли ряд мер для предотвращения дальнейшего распространения болезни. В частности, с 1 февраля будет закрыто авиасообщение с Китаем. Исключения: регулярные рейсы «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярные рейсы китайских авиакомпаний в Шереметьево.
- Россияне будут эвакуированы из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, и провинции Хубэй. Кроме того, правительство готовит постановление о запрете на выдачу рабочих виз гражданам Китая.
- По последним данным, коронавирусом заражены 9816 человек, от болезни умерли 213 человек.
Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия не станет поддерживать предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). В нынешнем виде он преимущественно ужесточает репрессивные механизмы, что противоречит посланию президента.