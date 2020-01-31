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Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится предложение ввести накопительную систему нарушений для наказания часто игнорирующих ПДД водителей
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предложило ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб.

При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.

С 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Это же нарушение приведет к тому, что водитель будет лишен прав на срок до трех лет.

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Еще одним дополнением в кодекс станет наказание за употребление водителями вызывающих опьянение лекарств. За это будут наказывать также как за употребление за рулем алкоголя, наркотиков и психотропных веществ.

Новшеством станет появление накопительной системы нарушений. Если водителя три раза и более наказывали, например, за проезд на красный свет, выезд на встречную полосу или превышение скорости на 60 км/ч, то его смогут лишить прав на срок до полутора лет. Однако при этом накопительная система не будет учитывать нарушения, которые будут зафиксированы системами видеофиксакции.

Среди других нововведений – штраф за перевозку детей без автокресел для индивидуальных предпринимателей (35 тыс. руб.), штраф за повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой (3 тыс. руб.).

Также в Минюсте определились с размером штрафа за опасное вождение. Он составит 5 тыс. руб.

Помимо этого в КоАП может появиться новая статья, которая предусматривает конфискацию автомобиля в пользу государства, если ранее наказанный за нарушение правил водитель совершил аварию на чужом автомобиле, которая привела к человеческим жертвам. Более чем в 40 раз (с 800 до 40 тыс. руб.) увеличится штраф за неоднократное невыполнение требование сотрудника полиции остановить автомобиль.

Автор: Артем Филипенок
Теги: ПДД, штрафы
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