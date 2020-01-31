Минюст предложил увеличить штрафы за превышение скорости

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях содержится предложение ввести накопительную систему нарушений для наказания часто игнорирующих ПДД водителей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях, который Минюст опубликовал на портале проектов нормативных правовых актов, ведомство предложило ужесточить наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, штраф за превышение скорости на 20-40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб, превышение скорости на 40-60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1 тыс. — 1,5 тыс. руб.

При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Превышение скорости более чем на 60 км/ч будет стоить 5 тыс. руб. Нарушителю в этом случае грозит лишение прав на срок до полугода. Сейчас эта мера предусмотрена лишь за превышение более чем на 80 км/ч.

С 30 тыс. руб. до 40 тыс. руб. предлагается увеличить штраф за отказ от медицинского освидетельствования. Это же нарушение приведет к тому, что водитель будет лишен прав на срок до трех лет.