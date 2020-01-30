Минюст предложил продлить срок давности для административных дел

В обнародованной Минюстом новой версии КоАП предложены изменения, в том числе относительно ареста и обязательных работ. Прежняя редакция Кодекса вступила в силу 17 лет назад

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Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что по прошествии 17 лет вступления КоАП в силу «назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения». За это время в КоАП было внесено более 4,8 тыс. изменений, отмечает Минюст.

Новый проект предусматривает множество новелл, в числе которых и увеличение срока давности привлечения к административной ответственности. Минюст предлагает увеличить его до одного года. В действующей редакции КоАП статья о сроке давности гласит: «Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения».

Среди других нововведений, например, сокращение предельного срока обязательных работ. В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции.