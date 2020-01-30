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Минюст предложил продлить срок давности для административных дел

В обнародованной Минюстом новой версии КоАП предложены изменения, в том числе относительно ареста и обязательных работ. Прежняя редакция Кодекса вступила в силу 17 лет назад
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Министерство юстиции подготовило проект нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП). Документ опубликован в четверг на федеральном портале нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу говорится, что по прошествии 17 лет вступления КоАП в силу «назрела объективная необходимость научного осмысления и анализа сложившейся за эти годы практики его применения». За это время в КоАП было внесено более 4,8 тыс. изменений, отмечает Минюст.

Новый проект предусматривает множество новелл, в числе которых и увеличение срока давности привлечения к административной ответственности. Минюст предлагает увеличить его до одного года. В действующей редакции КоАП статья о сроке давности гласит: «Постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении двух месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, по истечении трех месяцев) со дня совершения административного правонарушения».

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Среди других нововведений, например, сокращение предельного срока обязательных работ. В новом КоАП он составит 60 часов вместо 200 часов в действующей редакции.

Некоторые изменения касаются административного ареста. В частности, предлагается не применять эту меру к лицам, не достигшим 18-летнего возраста, гражданам, имеющим заболевание, препятствующее отбыванию административного ареста (их перечень будет утверждаться правительством). Административный арест предлагается также не применять к беременным, женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет и детей-инвалидов, одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, инвалидам I и II групп, лицам, осуществляющим уход за инвалидом I и II группы, и некоторым другим категориям граждан.

Документу предстоят публичные обсуждения, которые продлятся до 19 февраля. 

Автор: Мария Бондаренко
Теги: КоАП
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