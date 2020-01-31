Кремль ответил на обращение Цуркан к Путину

Пресс-секретарь президента России назвал вмешательство главы государства в действия следствия невозможным, но сообщил, что Путину будет доложено о просьбе о помощи

Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

О заявлении обвиняемой в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, через РБК призвавшей президента России Владимира Путина вмешаться в ее дело, будет доложено главе государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот призыв был опубликован в СМИ, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает, но вместе с тем это войдет в дайджест и будет доложено президенту», — сказал Песков.

В интервью РБК Цуркан обратилась к Путину с просьбой о помощи. «Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого», — сказала она.

Топ-менеджер «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. В частности, по словам Цуркан, ей вменяется в вину передача Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ) содержания засекреченных писем Министерства энергетики.