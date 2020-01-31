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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Кремль ответил на обращение Цуркан к Путину

Пресс-секретарь президента России назвал вмешательство главы государства в действия следствия невозможным, но сообщил, что Путину будет доложено о просьбе о помощи
Дмитрий Песков (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

О заявлении обвиняемой в шпионаже экс-члена правления «Интер РАО» Карины Цуркан, через РБК призвавшей президента России Владимира Путина вмешаться в ее дело, будет доложено главе государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Этот призыв был опубликован в СМИ, вмешательство президента в следственные действия невозможно, он этого никогда не делает, но вместе с тем это войдет в дайджест и будет доложено президенту», — сказал Песков.

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело
Общество

В интервью РБК Цуркан обратилась к Путину с просьбой о помощи. «Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого», — сказала она.

Топ-менеджер «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. В частности, по словам Цуркан, ей вменяется в вину передача Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ) содержания засекреченных писем Министерства энергетики.

Ранее источники РБК говорили, что Цуркан обвиняют в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и ЛНР.

Карина Цуркан — РБК: «Я не шпионка, меня просто хотят уничтожить»
Общество

В середине января 2020 года Цуркан, которая находилась под арестом более полутора лет, освободили из-под стражи. В качестве новой меры пресечения Первый апелляционный суд обязал ее ночевать дома, не общаться с иностранцами и не пользоваться средствами связи и интернетом.

29 января адвокат Цуркан Иван Павлов сообщил, что Генпрокуратура обжаловала решение суда о ее освобождении из-под стражи.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Карина Цуркан, Дмитрий Песков, Владимир Путин
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