Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

В России зафиксированы первые два случая заболевания китайским коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая. Главное — в материале РБК

Фото: Андрей Любимов / РБК

Что произошло

Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.

Заболевшие выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае.

Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся на лечении и полностью изолированы.