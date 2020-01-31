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Вирус из Китая ,  
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Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

В России зафиксированы первые два случая заболевания китайским коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая. Главное — в материале РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Что произошло

  • Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
  • Заболевшие выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае.
  • Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся на лечении и полностью изолированы.

  • С 1 февраля будет закрыто авиасообщение между Россией и Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов «Китайских авиалиний» в Шереметьево. Все эти рейсы будут приниматься в отдельном терминале аэропорта.
  • Готовится постановление правительства о запрете рабочих виз для граждан Китая.
  • Для граждан Китая также ограничено пересечение границы России с Монголией.
  • Россияне будут эвакуированы из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, и провинции Хубэй.

Как живет город Ухань после закрытия из-за коронавируса. Фоторепортаж
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Ситуация в мире

  • По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая к 31 января подтверждены 9816 случаев заболевания коронавирусом. 9692 из них — в Китае.
  • Умерли 213 человек.
  • Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
  • Италия первой из европейских стран объявила режим ЧС, который продлится как минимум полгода.

Что это за вирус

  • Коронавирус 2019-nCoV — один из семи коронавирусов, которые вызывают заболевания у людей.
  • Вирус проявляется респираторными симптомам: лихорадкой, кашлем, одышкой. При осложнениях может вызвать пневмонию и почечную недостаточность.

Меры предосторожности

Рекомендации по снижению риска заражения новым коронавирусом выпустила ВОЗ:

  • часто мыть руки с мылом или обрабатывать средством на основе спирта;
  • при кашле и чихании прикрывать рот и нос локтем или тканью, которую затем следует выбросить;
  • избегать тесного контакта с людьми, у которых есть жар или кашель;
  • не есть сырые или недоготовленные продукты животного происхождения.

Роспотребнадзор рекомендовал избегать рукопожатий.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, последние новости
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