Вирус из Китая , 31 янв, 16:41
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Вирус из Китая пришел в Россию. Главное
В России зафиксированы первые два случая заболевания китайским коронавирусом. Оба заболевших — граждане Китая. Главное — в материале РБК
Что произошло
- Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
- Заболевшие выявлены в Тюменской области и Забайкальском крае.
- Оба заболевших — граждане Китая. Сейчас они находятся на лечении и полностью изолированы.
- С 1 февраля будет закрыто авиасообщение между Россией и Китаем, за исключением регулярных рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг, а также регулярных рейсов «Китайских авиалиний» в Шереметьево. Все эти рейсы будут приниматься в отдельном терминале аэропорта.
- Готовится постановление правительства о запрете рабочих виз для граждан Китая.
- Для граждан Китая также ограничено пересечение границы России с Монголией.
- Россияне будут эвакуированы из города Ухань, где впервые была зафиксирована вспышка вируса, и провинции Хубэй.