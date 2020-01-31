СК решил искать уехавшего в Лондон Минца только на территории СНГ

Следователи объявили Бориса Минца и его сыновей в межгосударственный, а не международный розыск — вести их поиски будут только на территории СНГ. С мая 2018 года Минц с семьей проживает в Великобритании

Борис Минц (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

СКР объявил экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и двоих его сыновей не в международный, а в межгосударственный розыск. Это следует из ходатайств следователя о заочном аресте Александра и Дмитрия Минцев, которые он огласил в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РБК. Накануне в пресс-службе суда сообщали, что Борис Минц объявлен в международный розыск.

В материалах следствия по делу Минцев, оглашенных в пятницу, 31 января, в суде, международный розыск не упоминается; это также подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Борис Минц также объявлен в межгосударственный розыск, уточнил в беседе с РБК адвокат Федор Куприянов.

Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании. Иск предъявлен к Минцу-старшему о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. «Открытие» и банк «Траст» подавали иск в Высокий суд Лондона.

Межгосударственный розыск проводится на территории государств — участников СНГ. Он не подменяет международный розыск (на территории стран — членов Интерпола) и может проводиться параллельно с ним.