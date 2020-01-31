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СК решил искать уехавшего в Лондон Минца только на территории СНГ

Следователи объявили Бориса Минца и его сыновей в межгосударственный, а не международный розыск — вести их поиски будут только на территории СНГ. С мая 2018 года Минц с семьей проживает в Великобритании
Борис Минц (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

СКР объявил экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца и двоих его сыновей не в международный, а в межгосударственный розыск. Это следует из ходатайств следователя о заочном аресте Александра и Дмитрия Минцев, которые он огласил в Басманном суде Москвы, передает корреспондент РБК. Накануне в пресс-службе суда сообщали, что Борис Минц объявлен в международный розыск.

В материалах следствия по делу Минцев, оглашенных в пятницу, 31 января, в суде, международный розыск не упоминается; это также подтвердила РБК пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Борис Минц также объявлен в межгосударственный розыск, уточнил в беседе с РБК адвокат Федор Куприянов.

Минцы покинули страну и, согласно материалам следствия, находятся в Великобритании. Иск предъявлен к Минцу-старшему о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн. «Открытие» и банк «Траст» подавали иск в Высокий суд Лондона.

Межгосударственный розыск проводится на территории государств — участников СНГ. Он не подменяет международный розыск (на территории стран — членов Интерпола) и может проводиться параллельно с ним.

«В самих материалах дела есть информация, что Александр Минц уехал в Лондон, то есть следствию прекрасно известно, где он находится — в том числе из его собственных заявлений. Но после этого следствие объявляет его в межгосударственный розыск, который проводится на территории СНГ. Лондон никоим образом не находится в СНГ, такой розыск бесполезен и бессмыслен. На мой взгляд, следствие создало таким образом формальное основание для заочного ареста обвиняемого, в условиях, когда для международного розыска нет достаточных оснований», — сказал в суде Куприянов, защищающий Александра Минца.

С 2019 года условием ходатайства о заочном аресте может быть не только международный, но и межгосударственный розыск.

РБК направил запрос в Следственный комитет с просьбой прокомментировать, планируется ли объявить Минцев в международный розыск.

Следствие уточнило оценку суммы предполагаемой растраты в деле Минца
Общество

Борис и Александр Минцы, а также еще один сын банкира Дмитрий Минц, заочно арестованный ранее в пятницу, обвиняются в растрате (ст. 160 УК). Они фигуранты дела, которое в сентябре 2018 года возбудили против экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов, оглашенных в суде.

Как утверждают следователи, незадолго до санации банка, в июле—августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья закупили заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» на сумму более 34 млрд руб., а O1 перенаправила эти средства на погашение кредитов в банке, которые были взяты под залог активов группы. В итоге банк лишился обеспеченных кредитов, получив взамен «неликвидные» облигации с погашением через 10–15 лет. Минцы не признают вину по делу.

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Бизнес

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Борис Минц, Дмитрий Минц
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