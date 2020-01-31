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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании. Она считает, что дело построено на фальсифицированных доказательствах

Фигурантка дела о шпионаже в пользу Молдавии, бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан во время интервью РБК выступила с обращением к президенту Владимиру Путину.

«Сейчас мне нечего терять, но меня довели до определенной крайности. Я бы хотела обратиться к президенту страны, попросить его о защите в первую очередь меня, моей семьи. Попросить его о самом главном — о независимом расследовании со стороны тех, кто не участвовал в моем уголовном преследовании», — сказала Цуркан.

«Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого... Я обращаюсь к единственному, к кому могу, — к президенту страны, чтобы меня защитили и чтобы мне дали возможность доказать свою невиновность. Секретное дело, закрываемое со всех сторон, этого не предполагает», — заявила бывший член правления «Интер РАО».

Цуркан вменяется передача Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ) содержания засекреченных писем Министерства энергетики. »Я утверждаю, что все доказательства того, что это не только сделала не я, но сделали определенные лица, присутствуют в материалах», — сказала Цуркан.

Карина Цуркан — РБК: «Я не шпионка, меня просто хотят уничтожить»
Общество

Топ-менеджер «Интер РАО» была арестована в июне 2018 года. По версии следствия, которую Цуркан впервые изложила в разговоре с РБК, она стала агентом молдавской разведки в 2004 году. По ее словам, в 2015 году молдавская разведка направила в спецслужбы НАТО три рапорта, где дословно излагалось содержание секретной переписки Минэнерго по поводу поставок газа в Молдавию и электроэнергии в Крым. Еще одно письмо касалось поставок электроэнергии с территории России, но куда именно, Цуркан сообщить отказалась. Ранее источники РБК говорили, что топ-менеджера «Интер РАО» обвиняют в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и ЛНР.

ФСБ считает, что за внедрением Цуркан в «Интер РАО» стоят Валерий Пасат — бывший посол Молдавии в России, министр национальной безопасности Молдавии и советник главы РАО «ЕЭС», и Александр Попеску, упоминаемый в молдавских СМИ как полковник СИБ в отставке.

Материалы, которые легли в основу этих рапортов, разведке передала Цуркан, полагает следствие, при этом канал передачи в материалах, по ее словам, не указан. Цуркан отрицает вину и считает доказательства сфальсифицированными.

Карина Цуркан впервые раскрыла детали дела о шпионаже в пользу Молдавии
Политика

16 января Цуркан освободили из-под стражи по решению Первого апелляционного суда, который изменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. Цуркан вышла из «Лефортово», ей запрещено покидать жилище в ночное время, общаться со свидетелями по делу и гражданами иностранных государств, пользоваться интернетом и средствами связи. 29 января стало известно, что Генпрокуратура подала жалобу на освобождение Цуркан из СИЗО. 7 февраля Второй кассационный суд рассмотрит представление Генпрокуратуры.

Авторы: Маргарита Алехина, Кирилл Сироткин, Алина Фадеева
Теги: Владимир Путин, Карина Цуркан, ФСБ, шпионаж
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