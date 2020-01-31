Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан попросила Путина вмешаться в ее дело

Бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, обратилась к Владимиру Путину с просьбой о независимом расследовании. Она считает, что дело построено на фальсифицированных доказательствах

Фигурантка дела о шпионаже в пользу Молдавии, бывший член правления «Интер РАО» Карина Цуркан во время интервью РБК выступила с обращением к президенту Владимиру Путину.

«Сейчас мне нечего терять, но меня довели до определенной крайности. Я бы хотела обратиться к президенту страны, попросить его о защите в первую очередь меня, моей семьи. Попросить его о самом главном — о независимом расследовании со стороны тех, кто не участвовал в моем уголовном преследовании», — сказала Цуркан.

«Я очень прошу президента страны дать мне возможность доказать свою невиновность и сделать это с участием независимого расследования. Я не могу просить помощи больше ни у кого... Я обращаюсь к единственному, к кому могу, — к президенту страны, чтобы меня защитили и чтобы мне дали возможность доказать свою невиновность. Секретное дело, закрываемое со всех сторон, этого не предполагает», — заявила бывший член правления «Интер РАО».

Цуркан вменяется передача Службе информации и безопасности Молдавии (СИБ) содержания засекреченных писем Министерства энергетики. »Я утверждаю, что все доказательства того, что это не только сделала не я, но сделали определенные лица, присутствуют в материалах», — сказала Цуркан.