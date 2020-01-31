Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

Предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях противоречит посланию президента, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак

Андрей Турчак (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Единая Россия» не намерена поддерживать разработанный министерством юстиции проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) до его доработки. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, говорится в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в РБК.

По словам Турчака, в представленном виде проект КоАП предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

К числу дополнительных репрессивных мер Турчак отнес, в частности, повышение штрафов, введение конфискации движимого имущества в пользу государства, установление новых ограничений на выезд за границу и «чуть ли не «домашнего ареста» для подростков».

«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил Турчак.