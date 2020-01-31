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Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП

Предложенный Минюстом проект Кодекса об административных правонарушениях противоречит посланию президента, заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак
Андрей Турчак (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

«Единая Россия» не намерена поддерживать разработанный министерством юстиции проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) до его доработки. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, говорится в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в РБК.

По словам Турчака, в представленном виде проект КоАП предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

К числу дополнительных репрессивных мер Турчак отнес, в частности, повышение штрафов, введение конфискации движимого имущества в пользу государства, установление новых ограничений на выезд за границу и «чуть ли не «домашнего ареста» для подростков».

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«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил Турчак.

«Мы считаем, что основные его положения нужно обязательно обсудить с людьми и по результатам доработать», — добавил секретарь Генсовета.

Подготовленный Минюстом проект КоАП был опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов 30 января. В пояснительной записке к документу отмечается, что с момента принятия в 2002 году действующего Кодекса в него было внесено более 4,8 тыс. поправок, а отсутствие их системного характера «негативным образом влияет на обеспечение прав и законных интересов физических и юридических лиц».

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Проект предусматривает множество новелл, в числе которых и увеличение срока давности привлечения к административной ответственности. Минюст предлагает увеличить его до одного года. Кроме того, предусмотрено ужесточение наказания для нарушителей правил дорожного движения (ПДД). Так, например, штраф за превышение скорости на 20–40 км/ч повышается с 500 руб. до 3 тыс. руб., превышение скорости на 40–60 км/ч будет караться штрафом в размере 4 тыс. руб. вместо нынешних 1–1,5 тыс. руб. При этом повторное превышение скорости на 40–60 км/ч грозит штрафом в размере 10 тыс. руб. и лишением прав на год.

Автор: Евгений Калюков
Теги: КоАП, Минюст, «Единая Россия»
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