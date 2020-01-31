Турчак заявил о неподдержке «Единой Россией» «репрессивного» проекта КоАП
«Единая Россия» не намерена поддерживать разработанный министерством юстиции проект Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) до его доработки. Об этом заявил секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак, говорится в сообщении пресс-службы «Единой России», поступившем в РБК.
По словам Турчака, в представленном виде проект КоАП предусматривает преимущественно ужесточение репрессивных механизмов, что противоречит предложениям, изложенным в послании президента России Владимира Путина Федеральному собранию.
К числу дополнительных репрессивных мер Турчак отнес, в частности, повышение штрафов, введение конфискации движимого имущества в пользу государства, установление новых ограничений на выезд за границу и «чуть ли не «домашнего ареста» для подростков».
«Закон нужен для профилактики правонарушений, а не для создания репрессивной машины или дополнительных штрафных поборов с населения», — отметил Турчак.