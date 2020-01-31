Суд заочно арестовал второго сына Бориса Минца

Басманный суд Москвы заочно отправил под стражу Александра Минца, второго сына экс-совладельца банка «Открытие» Бориса Минца. Такое решение вынесла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК.

Борис и Александр Минцы, а также еще один сын банкира Дмитрий Минц, арестованный ранее в пятницу, обвиняются в растрате (ст. 160 УК). Они проходят по делу, возбужденному в сентябре 2018 года в отношении экс-предправления «Открытия» Евгения Данкевича, следует из материалов дела, оглашенных в суде. К этому делу их привлекли в качестве обвиняемых в декабре прошлого года.

Незадолго до начала санации банка, в июле-августе 2017 года, Данкевич, Минц и его сыновья, по версии следствия, совершили ряд невыгодных для банка сделок, купив заведомо неликвидные облигации «О1 Груп Финанс» на сумму более 34 млрд руб.

Минцы не признают вину по делу, они покинули страну. На заседании по аресту Александра Минца его адвокат Федор Куприянов настаивал, что его доверитель готов давать объяснения следствию и не скрывается от него, а оснований для его розыска нет.