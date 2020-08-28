Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски
При получении сигнала бедствия американские военные готовы прийти на помощь, сообщили в северном командовании ВС США.
- Сейчас подлодка находится неподалеку от берегов Аляски, но в международных водах, за пределами территориальных вод США, уточнили в ведомстве. «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.
- Кроме того, командование заявило о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия. В ведомстве уточнили, что пока запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе не получали.
- По информации источника «РИА Новости» на Тихоокеанском флоте, речь идет об атомном подводном крейсере «Омск», который участвует в военных учениях. Собеседник агентства добавил, что нет никакой нештатной ситуации. В Беринговом море проходят военно-морские учения «Океанский щит-2020» и тактические учения Тихоокеанского флота. Накануне, 27 августа, в них приняли участие атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг». Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.
В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач
Avito и ЦИАН отметили слишком высокий для окончания лета интерес к аренде загородных домов в Подмосковье, связывая это с потребительскими опасениями новых ограничений. Популярные коттеджи и таунхаусы за год подорожали на 15–25%.
- В августе этого года число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в августе 2019-го, подсчитали в ЦИАН. Там считают, что интерес к аренде загородной недвижимости можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений в Москве с 15 сентября.
- В Московской области, по данным Avito, наибольшим спросом пользуется аренда домов (74%), следом идут дачи (15%). Стоимость аренды последних за год осталась неизменной и составила в среднем 25 тыс. руб. в месяц, а для простых загородных домов она выросла с 30–34 тыс. до 39 тыс руб.
- Традиционные агентства недвижимости роста спроса на загородную недвижимость этой осенью пока не наблюдают. В агентстве «Миэль» в августе запросов на аренду загородной недвижимости было на 11,4% меньше, чем в прошлом году. В агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» утверждают, что основной ажиотажный спрос прошел в марте и апреле, когда москвичи массово переселялись на дачи пережидать самоизоляцию. А сейчас, после снятия ограничений, часть москвичей сменили дачный отдых на путешествия по России, отечественные курорты и Турцию.
ФНС сообщила о 130 млрд руб. выведенных из тени доходов самозанятых
По данным ФНС, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек. Налоговики отметили 130 млрд руб. их доходов, выведенных из серой зоны. Ряд фирм переводит в этот разряд сотрудников, получавших зарплату «в конверте».
- Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Общая численность таких россиян, по данным ФНС, достигла 1 млн и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце прошлого года самозанятых было всего 330 тыс.
- Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце минувшего года рейтинговое агентство НКР. Часть из них относятся к самозанятым. В основном они водят такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, занимаются репетиторством, ремонтом, маркетингом или предлагают ИТ-услуги.
- Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Они платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Всем предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб. Некоторые фирмы пытались злоупотребить новым режимом для ухода от налогов и увольняли сотрудников, чтобы пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. Однако все поступления последним налоговики видят в режиме онлайн и система автоматически выявляет нарушения.