Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Киев приостановил контакты с Минском, российская подлодка у берегов Аляски, рост интереса к аренде домов в Подмосковье, самозанятые выходят из тени — главные новости в обзоре РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией



По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, Киев возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не влекут для украинской стороны репутационных потерь.