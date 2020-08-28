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Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Киев приостановил контакты с Минском, российская подлодка у берегов Аляски, рост интереса к аренде домов в Подмосковье, самозанятые выходят из тени — главные новости в обзоре РБК

МИД Украины приостановил все контакты с Белоруссией
 

По словам главы МИДа Дмитрия Кулебы, Киев возобновит контакты с Минском, когда убедится, что они не влекут для украинской стороны репутационных потерь.

  • «У нас сейчас, по сути, все процессы, все контакты с белорусской стороной поставлены на паузу», — сообщил Кулеба. Он уточнил, что Киев возобновит контакты с Белоруссией только когда убедится, что это не обернется репутационными, политическими или моральными потерями для государства.
  • Президент Белоруссии Александр Лукашенко 14 августа заявил, что в республику «понаехали» из зарубежных государств, в том числе с Украины, причастные к протестам. Представитель МИД республики Анатолий Глаз также советовал Киеву заниматься своими внутренними проблемами, а не «раздавать советы соседям». Он отмечал, что в новейшей истории Украине не занимать опыта в «некоторых вопросах», однако результат ее политических экспериментов не выглядит правильным или полезным.
  • В свою очередь, Киев рекомендовал Минску не отказываться от «дружеских советов» и опыта украинской революции. «Прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — указывал МИД Украины. На отношениях двух стран сказалось и решение белорусских властей выдать России задержанных бойцов из охранных структур. По информации Киева, среди «боевиков ЧВК», как их называл Минск, были участники боевых действий в Донбассе и граждане Украины, которых та просила выдать на родину.

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Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Военные США сообщили о всплывшей российской подлодке у берегов Аляски

При получении сигнала бедствия американские военные готовы прийти на помощь, сообщили в северном командовании ВС США.

  • Сейчас подлодка находится неподалеку от берегов Аляски, но в международных водах, за пределами территориальных вод США, уточнили в ведомстве. «Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и северное командование ВС США внимательно следят за российской подводной лодкой, всплывшей сегодня у Аляски», — говорится в сообщении.
  • Кроме того, командование заявило о готовности прийти на помощь при получении сигналов бедствия. В ведомстве уточнили, что пока запросов о помощи от ВМФ России или других моряков в этом районе не получали.
  • По информации источника «РИА Новости» на Тихоокеанском флоте, речь идет об атомном подводном крейсере «Омск», который участвует в военных учениях. Собеседник агентства добавил, что нет никакой нештатной ситуации. В Беринговом море проходят военно-морские учения «Океанский щит-2020» и тактические учения Тихоокеанского флота. Накануне, 27 августа, в них приняли участие атомный подводный крейсер «Омск» и ракетный крейсер «Варяг». Минобороны России пока не прокомментировало ситуацию.
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В Подмосковье зафиксировали несезонный интерес к аренде дач

Avito и ЦИАН отметили слишком высокий для окончания лета интерес к аренде загородных домов в Подмосковье, связывая это с потребительскими опасениями новых ограничений. Популярные коттеджи и таунхаусы за год подорожали на 15–25%.

  • В августе этого года число просмотров объявлений о сдаче загородных домов в аренду было на 32% выше, чем в августе 2019-го, подсчитали в ЦИАН. Там считают, что интерес к аренде загородной недвижимости можно связать с опасениями второй волны пандемии и ограничений, которые могут за ней последовать. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений в Москве с 15 сентября.
  • В Московской области, по данным Avito, наибольшим спросом пользуется аренда домов (74%), следом идут дачи (15%). Стоимость аренды последних за год осталась неизменной и составила в среднем 25 тыс. руб. в месяц, а для простых загородных домов она выросла с 30–34 тыс. до 39 тыс руб.
  • Традиционные агентства недвижимости роста спроса на загородную недвижимость этой осенью пока не наблюдают. В агентстве «Миэль» в августе запросов на аренду загородной недвижимости было на 11,4% меньше, чем в прошлом году. В агентстве «ИНКОМ-Недвижимость» утверждают, что основной ажиотажный спрос прошел в марте и апреле, когда москвичи массово переселялись на дачи пережидать самоизоляцию. А сейчас, после снятия ограничений, часть москвичей сменили дачный отдых на путешествия по России, отечественные курорты и Турцию.

ФНС сообщила о 130 млрд руб. выведенных из тени доходов самозанятых

По данным ФНС, число зарегистрированных самозанятых в России достигло 1 млн человек. Налоговики отметили 130 млрд руб. их доходов, выведенных из серой зоны. Ряд фирм переводит в этот разряд сотрудников, получавших зарплату «в конверте».

  • Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов. Общая численность таких россиян, по данным ФНС, достигла 1 млн и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце прошлого года самозанятых было всего 330 тыс.
  • Свыше 20% всех занятых трудятся в неформальном секторе, оценивал Росстат. Около 13 млн работников невидимы для налоговой, подсчитало в конце минувшего года рейтинговое агентство НКР. Часть из них относятся к самозанятым. В основном они водят такси, доставляют товары, сдают в аренду квартиры, занимаются репетиторством, ремонтом, маркетингом или предлагают ИТ-услуги.
  • Стать самозанятыми могут предприниматели без наемных работников, чей доход не превышает 200 тыс. руб. в месяц (или 2,4 млн руб. в год). Они платят всего 4% за услуги физлицам и 6% при работе с компаниями вместо стандартного подоходного налога (НДФЛ) 13%. Всем предоставляется налоговый вычет 10 тыс. руб. Некоторые фирмы пытались злоупотребить новым режимом для ухода от налогов и увольняли сотрудников, чтобы пользоваться их трудом уже в качестве самозанятых. Однако все поступления последним налоговики видят в режиме онлайн и система автоматически выявляет нарушения.
Автор: Сергей Саркисян
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