Собянин назвал слухами сообщения о введении ограничений с 15 сентября

Мэр Москвы опроверг сообщения о том, что ограничения из-за коронавируса будут повторно введены в столице в сентябре. При этом он отметил, что в ближайшие месяцы необходимо будет соблюдать санитарные требования

Сергей Собянин (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что информация о повторном введении ограничений из-за коронавируса в столице с 15 сентября является слухами. Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«По поводу [возобновления ограничений] 15 сентября — это слухи бесконечные. Просто поражают своей устойчивостью, хотя я уже много раз говорил, что никаких планов у нас на этот счет нет», — заверил Собянин (цитата по «РИА Новости»).

При этом он подчеркнул, что в ближайшие месяцы москвичам придется носить маски и соблюдать меры безопасности, установленные Роспотребнадзором.

Мэр отметил, что для того, чтобы минимизировать наложение сезонного всплеска заболеваемости ОРВИ на заражение коронавирусом, нужна будет более массовая вакцинация от гриппа, чем в прошлые годы.

По словам Собянина, сейчас перед людьми стоит выбор: рано или поздно заразиться коронавирусом, если ничего не делать, или получить вакцину, когда она появится в широком доступе. По его словам, человек должен получить иммунитет либо естественным путем или с помощью препарата. «На мой взгляд, лучше пройти вакцинацию», — заключил Собянин.