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Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

Фото: пресс-служба Восточного военного округа
Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» поразили морские цели в ходе совместных стрельб в акватории Берингова моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В Беринговом море проходят военно-морские учения «Океанский щит-2020» и тактические учения Тихоокеанского флота.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», флагман ТОФ, запустил противокорабельную крылатую ракету комплекса «Вулкан», а подводный крейсер «Омск» нанес удар противокорабельной ракетой «Гранит». Обе ракеты успешно поразили цели на расстоянии более 450 км и свыше 320 км соответственно.

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Фото: Минобороны РФ

Командовал силами главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».

В июле в ходе учений силы Северного флота во главе с тяжелым атомным ракетным крейсером «Петр Великий» нанесли ракетный удар по условному противнику в Баренцевом море. По цели были запущены крылатые ракеты «Гранит» и «Вулкан».
 

Теги: Россия, учения, флот, крейсер
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