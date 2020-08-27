Крейсеры «Варяг» и «Омск» поразили цели в Беринговом море

Фото: пресс-служба Восточного военного округа

Ракетный крейсер «Варяг» и атомный подводный крейсер «Омск» поразили морские цели в ходе совместных стрельб в акватории Берингова моря. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

В Беринговом море проходят военно-морские учения «Океанский щит-2020» и тактические учения Тихоокеанского флота.

Гвардейский ракетный крейсер «Варяг», флагман ТОФ, запустил противокорабельную крылатую ракету комплекса «Вулкан», а подводный крейсер «Омск» нанес удар противокорабельной ракетой «Гранит». Обе ракеты успешно поразили цели на расстоянии более 450 км и свыше 320 км соответственно.

Командовал силами главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов с борта корабля измерительного комплекса «Маршал Крылов».