Киев предупредил Минск о бессмысленности «прокладывания пути дубинками»

МИД Украины продолжил заочный спор с коллегами из Белоруссии, которые накануне посоветовали Киеву заниматься собственными делами, а не давать советы соседям. В Киеве считают, что Минску стоит прислушаться к «дружеским советам»

Фото: Василий Федосенко / Reuters

МИД Украины ответил на заявления белорусского внешнеполитического ведомства, которое рекомендовало Киеву заняться собственными делами и не давать «заезженные советы». В Киеве рекомендовали белорусским коллегам не отказываться от «дружеских советов» и напомнили о бессмысленности силового подавления протестов.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИДа, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Киеве подчеркнули, что Белоруссия для Украины не просто сосед, но и страна, с которой на Украине желают иметь дружеские отношения. «Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — заключили в украинском МИДе.

Обострение в отношениях Украины и Белоруссии оказалось связано с решением Минска выдать России задержанных россиян из охранных структур. Киев сообщал, что среди «боевиков ЧВК», как их называл Минск, были участники боевых действий в Донбассе и граждане Украины. В связи с этим Украина просила выдать задержанных ей. После того как Белоруссия вернула всех задержанных России, Украина отозвала своего посла в Минске для консультаций.