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Киев предупредил Минск о бессмысленности «прокладывания пути дубинками»

МИД Украины продолжил заочный спор с коллегами из Белоруссии, которые накануне посоветовали Киеву заниматься собственными делами, а не давать советы соседям. В Киеве считают, что Минску стоит прислушаться к «дружеским советам»
Фото: Василий Федосенко / Reuters
Фото: Василий Федосенко / Reuters

МИД Украины ответил на заявления белорусского внешнеполитического ведомства, которое рекомендовало Киеву заняться собственными делами и не давать «заезженные советы». В Киеве рекомендовали белорусским коллегам не отказываться от «дружеских советов» и напомнили о бессмысленности силового подавления протестов.

«Понимаем эмоциональную перегруженность коллег из белорусского МИДа, но советуем не отвергать ценных дружеских советов. Опыт украинской Революции достоинства учит именно потому, что не слушать мнение общества и советов друзей, а вместо этого прокладывать себе путь вперед дубинками — это путь в никуда», — говорится в заявлении МИД Украины.

В Киеве подчеркнули, что Белоруссия для Украины не просто сосед, но и страна, с которой на Украине желают иметь дружеские отношения. «Мы искренне желаем Беларуси достойно пройти все испытания, укрепить свою независимость и демократию», — заключили в украинском МИДе.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Обострение в отношениях Украины и Белоруссии оказалось связано с решением Минска выдать России задержанных россиян из охранных структур. Киев сообщал, что среди «боевиков ЧВК», как их называл Минск, были участники боевых действий в Донбассе и граждане Украины. В связи с этим Украина просила выдать задержанных ей. После того как Белоруссия вернула всех задержанных России, Украина отозвала своего посла в Минске для консультаций.

На отношениях двух стран сказались и заявления белорусского президента Александра Лукашенко, обвинявшего украинцев в причастности к организации массовых беспорядков. В результате 20 августа в Киеве прошло совещание в МИДе по ситуации в Белоруссии.

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Официальный представитель МИД Беларуссии Анатолий Глаз, как пишет Tut.by, отреагировал на действия Украины советом заняться собственными делами. «Украина — братская для нас страна, и украинский народ — братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них... Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям», — цитирует его слова издание.

При этом Глаз отметил, что «если посмотреть новейшую историю Украины, то, конечно, опыта в некоторых вопросах им не занимать». «Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности», — сказал он.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Украина, Белоруссия
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