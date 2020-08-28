ФНС сообщила о ₽130 млрд выведенных из тени доходов самозанятых

По данным ФНС, число зарегистрировавшихся самозанятых в России достигло 1 млн человек. Налоговики увидели ₽130 млрд их доходов, выведенных из серой зоны. Ряд фирм переводят в самозанятые сотрудников, получавших зарплату в конверте

Фото: Алексей Смышляев / ТАСС

Самозанятые вывели из тени более 130 млрд руб. доходов и заплатили 3,5 млрд руб. налогов за все время действия эксперимента с января 2019 года, сообщили РБК в Федеральной налоговой службе (ФНС). Сейчас спецрежим для самозанятых действует в 79 из 85 российских регионов.

Общая численность самозанятых, по данным ФНС, достигла 1 млн россиян, и каждый день регистрируются 3,5 тыс. человек. В конце 2019 года таких было 330 тыс. человек, говорил возглавлявший тогда ФНС Михаил Мишустин (ныне премьер-министр). У 82% зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов от предпринимательской деятельности, а 42% самозанятых вообще не имели официальных доходов за год до постановки на налоговый учет.

С 1 июля новый налоговый режим, протестированный в Москве и Московской области, Татарстане и Калужской области, распространился на всю Россию. Сейчас он действует уже в 79 регионах. В сентябре подключатся еще пять. Среди вновь присоединившихся регионов по количеству самозанятых лидируют Краснодарский край, Крым и Ставрополье. По уровню доходов самозанятых в топе Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург.

Достичь отметки 2,4 млн самозанятых до конца 2024 года — одна из целей нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Учитывая, что уже сейчас самозанятых миллион, план будет достигнут раньше и перевыполнен, сказал РБК президент «Опоры России» Александр Калинин: «Сервис удобный, налог минимальный, государство обещало не повышать ставки как минимум до конца 2029 года, поэтому налоговый режим набирает популярность. Быть самозанятым и работать вбелую выгоднее: можно заключать контракты, легально осуществлять поставки юрлицам, получать микрозаймы».