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Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Столкновение кавказских диаспор в Москве, новые митинги в поддержку Фургала, Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз», нерест трески остановил строительство «Северного потока-2». Главные новости — в обзоре РБК

В Москве задержали участников столкновений между уроженцами Армении и Азербайджана

Столичные полицейские задержали более 30 участников столкновений между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве. Троих из них Кузьминский суд арестовал на два месяца, остальным в столичном ГУ МВД пообещали запретить въезд в Россию на пять лет.

  • В московской полиции указали, что задержанные причастны к целому ряду преступлений: нанесению побоев, порче личному имуществу. Помимо этого, участники беспорядков разбивали витрины магазинов и ресторанов, а на юго-востоке столицы совершили вооруженное ограбление кафе.
  • Представители обеих диаспор в случившемся обвиняют друг друга. В Союзе азербайджанцев Москвы утверждают, что конфликт начался с нападений на азербайджанские кафе, рестораны и магазины, а в Объединении армян России утверждают, что нападения совершались на водителей автомобилей с армянскими номерами.
  • Совладелец РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве. Совладельцы страховой группы приняли решение возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в российской столице.

Новые митинги в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу прошли два митинга в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Утром и вечером несколько тысяч человек прошли по центральным улицам города, требуя справедливого суда над экс-главой региона и скандируя лозунги, направленные против врио губернатора Михаила Дегтярева, а также президентского полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.

  • На следующий день после митинга новый хабаровский губернатор Михаил Дегтярев поддержал требование жителей края провести открытый суд над Фургалом. Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора в Хабаровске, а не в Москве, но добавил, что это будет решать «судебное руководство».
  • Вечером 26 июля Дегтярев впервые вышел к митингующим. Он заявил, что «не прячется от людей и уважает их». Глава региона пообещал и дальше проводить встречи с местными жителями.
  • Местные власти оценили численность акции протеста, прошедшей 25 июля, в 6,5 тыс. человек, хабаровские СМИ утверждают, что на улицы вышли до 20 тыс. человек. Акции в поддержку Фургала прошли также во Владивостоке и Южно-Сахалинске. Практически везде полиция не вмешивалась в происходящее. Задержания происходили при этом в Москве, где на Пушкинскую площадь также вышли протестующие. По различным данным в столице были задержаны около 40 участников несанкционированной акции.

Геннадий Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз»

Структуры, связанные с «Газпромом», выкупили у Геннадия Тимченко, Алексея Митюшова и их партнеров последнего из «большой тройки» крупнейших подрядчиков монополии — компанию «Стройтранснефтегаз» (СТНГ).

  • Как сообщили РБК два человека, близких к топ-менеджменту компании, сделка была закрыта еще в мае. Тимченко с партнерами могли заработать на ней около 50 млрд руб.
  • «Стройтранснефтегаз» — второй по величине подрядчик «Газпрома» после «Стройгазмонтажа» (СГМ), которого Аркадий Ротенберг продал в конце 2019 года. Какая именно компания купила «Стройтранснефтегаз», источники РБК не сообщили.
  • Окончательным владельцем СТНГ, СГМ и других подрядчиков «Газпрома» станет новая «дочка» газовой монополии — «Газстройпром» (ГСП), созданная для консолидации строительных компаний, рассказывали ранее собеседники РБК. Но пока ГСП участвует в подобных сделках только косвенно.

Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Причиной тому стал нерест трески в районе датского острова Борнхольм.

  • По информации Die Welt, из-за нереста любые работы в этой части Балтийского моря запрещены в июле—августе. В сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.
  • По данным газеты, тему строительства «Северного потока-2» должен был поднять госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе приезжал в Копенгаген на переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Однако данных о том, чем закончился разговор на эту тему, нет.
  • При этом, как утверждает Die Welt, власти США усилили давление на европейских подрядчиков «Северного потока-2». По ее информации, Вашингтон начал проводить конференции по видеосвязи с представителями европейских фирм-подрядчиков «Северного потока-2». Таких онлайн-встреч прошло уже как минимум две, в ходе которых со стороны США участвовали в общей сложности 12 чиновников из трех министерств: Госдепартамента, Минфина и Минэнерго.
Авторы: Артем Филипенок, Михаил Юшков
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