Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Столкновение кавказских диаспор в Москве, новые митинги в поддержку Фургала, Тимченко с партнерами продали «Стройтранснефтегаз», нерест трески остановил строительство «Северного потока-2». Главные новости — в обзоре РБК

В Москве задержали участников столкновений между уроженцами Армении и Азербайджана

Столичные полицейские задержали более 30 участников столкновений между уроженцами Армении и Азербайджана в Москве. Троих из них Кузьминский суд арестовал на два месяца, остальным в столичном ГУ МВД пообещали запретить въезд в Россию на пять лет.

В московской полиции указали, что задержанные причастны к целому ряду преступлений: нанесению побоев, порче личному имуществу. Помимо этого, участники беспорядков разбивали витрины магазинов и ресторанов, а на юго-востоке столицы совершили вооруженное ограбление кафе.

Представители обеих диаспор в случившемся обвиняют друг друга. В Союзе азербайджанцев Москвы утверждают, что конфликт начался с нападений на азербайджанские кафе, рестораны и магазины, а в Объединении армян России утверждают, что нападения совершались на водителей автомобилей с армянскими номерами.

Совладелец РЕСО миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве. Совладельцы страховой группы приняли решение возместить ущерб азербайджанскому бизнесу в российской столице.

Новые митинги в поддержку Фургала

В Хабаровске в субботу прошли два митинга в поддержку арестованного бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Утром и вечером несколько тысяч человек прошли по центральным улицам города, требуя справедливого суда над экс-главой региона и скандируя лозунги, направленные против врио губернатора Михаила Дегтярева, а также президентского полпреда на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.