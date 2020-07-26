Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.
Очень не люблю публичные выступления, но ещё больше не люблю бессмысленное насилие!
Мой прадед был зарезан из-за национальной и религиозной ненависти фанатами-отморозками, а деда с его сестрой спасли люди той-же национальности, но хорошие люди, с риском для себя и своей семьи.
Каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно.
Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей азербайджанцев - прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу.
Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить своё национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности.
Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям.
Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома.
Остановите тех, кто из-за пределов России провоцирует своих сородичей на экстремизм и насилие!
Наша семья берёт на себя обязательство возместить ущерб, нанесённый собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина - тот, кто, глядя в глаза, даёт отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков.
Уверен что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят также.
Хочу заверить москвичей что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения.
Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 12 июля. В ходе артиллерийских обстрелов обе стороны понесли потери, а Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Одновременно в Армении и Азербайджане прошли массовые акции протеста, участники которых заявляли о готовности отправиться в зону эскалации.
Конфликты между армянской и азербайджанской диаспорами после этого вспыхнули в разных странах мира, в том числе в Бельгии и в США. В Москве посол Армении Вардан Тоганян заявил о проблемах с работой предпринимателей из его страны в торговых центрах «Фуд-сити» и «Твой дом».
В пресс-службе «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, ситуацию комментировать не стали.
Позднее заблокированные в районе «Фуд сити» фуры с армянскими номерами смогли покинуть ТЦ.
Сергей Саркисов является основателем «РЕСО-Гарантии». Он входит в совет директоров компании и является членом правления и президиума Российского союза страховщиков. Он занимает 147-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием в $700 млн. Его брат, Николай Саркисов является заместителем генерального директора компании.