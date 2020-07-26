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Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Миллиардер Сергей Саркисов призвал представителей армянской и азербайджанской диаспор Москвы отказаться от насилия и остановить тех, кто провоцирует беспорядки из-за рубежа
Сергей Саркисов
Сергей Саркисов (Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости)

Совладелец страховой группы РЕСО, миллиардер Сергей Саркисов обратился к представителям азербайджанской и армянской диаспор с призывом способствовать прекращению беспорядков в Москве на фоне обострения конфликта в Нагорном Карабахе. Обращение опубликовано от имени семьи Саркисовых и «Ассамблеи армян».

По данным ГУ МВД Москвы, в ходе столкновений, которые проходили 23-25 июля, участники беспорядков — уроженцы Азербайджана и Армении — били витрины и участвовали в драках. Задержаны были более 30 человек. Некоторых из них суд арестовал и отправил под стражу. Возбуждены уголовные дела в том числе и по статье «Разбой» после ограбления кафе на юго-востоке столицы.

Саркисов в заявлении в частности отметил, что ему стыдно за тех, «кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности».

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По его словам, «необходимо остановить тех, кто из-за пределов России провоцирует сородичей на экстремизм».

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.

РБК приводит полный текст обращения Саркисова:

Очень не люблю публичные выступления, но ещё больше не люблю бессмысленное насилие!

Мой прадед был зарезан из-за национальной и религиозной ненависти фанатами-отморозками, а деда с его сестрой спасли люди той-же национальности, но хорошие люди, с риском для себя и своей семьи.

Каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно.

Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей азербайджанцев - прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу.

Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить своё национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности.

Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям.
Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома.

Остановите тех, кто из-за пределов России провоцирует своих сородичей на экстремизм и насилие!

Наша семья берёт на себя обязательство возместить ущерб, нанесённый собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина - тот, кто, глядя в глаза, даёт отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков.

Уверен что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят также.

Хочу заверить москвичей что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения.

Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась 12 июля. В ходе артиллерийских обстрелов обе стороны понесли потери, а Баку и Ереван обвинили друг друга в эскалации конфликта. Одновременно в Армении и Азербайджане прошли массовые акции протеста, участники которых заявляли о готовности отправиться в зону эскалации.

Конфликты между армянской и азербайджанской диаспорами после этого вспыхнули в разных странах мира, в том числе в Бельгии и в США. В Москве посол Армении Вардан Тоганян заявил о проблемах с работой предпринимателей из его страны в торговых центрах «Фуд-сити» и «Твой дом».

Посол заявил об урегулировании ситуации с товарами армян в «Фуд Сити»
Общество
Вардан Тоганян

В пресс-службе «Фуд сити», владельцами которого являются уроженцы Азербайджана Год Нисанов и Зарах Илиев, ситуацию комментировать не стали.
Позднее заблокированные в районе «Фуд сити» фуры с армянскими номерами смогли покинуть ТЦ.

Сергей Саркисов является основателем «РЕСО-Гарантии». Он входит в совет директоров компании и является членом правления и президиума Российского союза страховщиков. Он занимает 147-е место в рейтинге российских миллиардеров Forbes с состоянием в $700 млн. Его брат, Николай Саркисов является заместителем генерального директора компании.

Авторы: Петр Канаев, Артем Филипенок
Теги: Армения, Азербайджан, РЕСО, Сергей Саркисов, Москва
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