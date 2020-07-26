Совладельцы РЕСО возместят ущерб азербайджанскому бизнесу в Москве

Саркисов заявил, что его семья готова возместить ущерб, нанесенный вандалами собственности азербайджанцев в Москве. Бизнесмен выразил уверенность в том, что с ним согласятся и азербайджанские предприниматели, которые также возместят ущерб, нанесенный собственности армян во время беспорядков.

РБК приводит полный текст обращения Саркисова:

Очень не люблю публичные выступления, но ещё больше не люблю бессмысленное насилие!

Мой прадед был зарезан из-за национальной и религиозной ненависти фанатами-отморозками, а деда с его сестрой спасли люди той-же национальности, но хорошие люди, с риском для себя и своей семьи.

Каждой национальности есть кем гордиться и есть те, за кого стыдно.

Мы с братом родились и выросли в Москве. У меня много друзей азербайджанцев - прекрасных и благородных людей, дружбой с которыми я очень дорожу.

Мне стыдно перед ними за вандалов, решивших проявить своё национальное самосознание насилием и разрушением. Мне стыдно перед моими армянскими родственниками и друзьями за тех, кто развязал вдали от своей Родины варварское проявление своего национализма избивая или убивая людей просто потому, что они иной национальности.

Обращаюсь к представителям армянской и азербайджанской интеллигенции, представителям бизнеса обеих национальностей: остановите, вразумите вандалов и экстремистов. Объясните им что не в традициях наших народов устраивать разборки в доме, в котором вас приняли, дали возможность жить и работать, учиться вашим детям.

Я имею в виду Россию. Не позорьте свои народы, своих предков. То, что происходит в эти последние дни - недопустимая форма проявления неблагодарности и неуважения к хозяевам дома.

Остановите тех, кто из-за пределов России провоцирует своих сородичей на экстремизм и насилие!

Наша семья берёт на себя обязательство возместить ущерб, нанесённый собственности азербайджанских бизнесменов армянами, которые в силу глупости или заблуждения полагают что настоящий мужчина - это тот, кто громче кричит или бьет стекла. Для тех, кто забыл, напомню, мужчина - тот, кто, глядя в глаза, даёт отпор тем, кто оскорбил его или его семью. Тот, кто защищает свою родину не в гостях, а на земле своих предков.

Уверен что азербайджанские бизнесмены с нами согласны и поступят также.

Хочу заверить москвичей что представители наших народов приехали в эту страну с миром, с добрыми намерениями, с целью созидания, а не разрушения.