Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Несогласованные акции проходили на Пушкинской площади и напротив мэрии. По последним данным, задержаны около 40 человек

Фото: avtozaklive / Telegram

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х. Всего на момент публикации материала задержали около 40 человек.

Как передает Telegram-канал Avtozak LIVE, на Пушкинской площади задержали не менее десяти человек. Канал уточнил, что после начала задержаний полицейские стали предупреждать в громкоговоритель о несогласованности акции. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет, что задержанных на площади увезли в отделение полиции по Пресненскому району, всего туда доставили 13 человек, двоих из них отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о задержаниях на Пушкинской площади.

Позже Avtozak LIVE сообщил, что задержания начались у здания московской мэрии, которое находится неподалеку. Сотрудники полиции задержали не менее 25 человек, пишет «ОВД-Инфо». Среди задержанных был корреспондент Avtozak LIVE, но его отпустили после «профилактической беседы».