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Дело губернатора Фургала ,  
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Полиция задержала участников акций в поддержку Фургала в Москве

Несогласованные акции проходили на Пушкинской площади и напротив мэрии. По последним данным, задержаны около 40 человек
Фото: avtozaklive / Telegram
Фото: avtozaklive / Telegram

Сотрудники полиции в Москве начали задерживать людей, пришедших на несанкционированные акции в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств дальневосточных бизнесменов в 2000-х. Всего на момент публикации материала задержали около 40 человек.

Как передает Telegram-канал Avtozak LIVE, на Пушкинской площади задержали не менее десяти человек. Канал уточнил, что после начала задержаний полицейские стали предупреждать в громкоговоритель о несогласованности акции. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» пишет, что задержанных на площади увезли в отделение полиции по Пресненскому району, всего туда доставили 13 человек, двоих из них отпустили.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что не владеют информацией о задержаниях на Пушкинской площади.

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Позже Avtozak LIVE сообщил, что задержания начались у здания московской мэрии, которое находится неподалеку. Сотрудники полиции задержали не менее 25 человек, пишет «ОВД-Инфо». Среди задержанных был корреспондент Avtozak LIVE, но его отпустили после «профилактической беседы».

Avtozak LIVE отметил, что общественное движение «Левый фронт» ранее призывало москвичей собраться у здания Генеральной прокуратуры России (расположено в том же районе), чтобы «передать свои требования». На сайте организации сказано, что 25 июля «свободные и неравнодушные» придут к Генпрокуратуре, среди их требований «Левый фронт» указал проверку законности громких уголовных дел последнего времени, в том числе дела Фургала. Встреча участников была запланирована на Тверской площади.

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Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов сообщил РБК, что на Тверской площади на акцию собрались примерно 150–200 человек. «Пока задержано 26 человек — представители «Левого фронта», КПРФ, «Другой России», гражданские активисты», — сказал он. Удальцов отметил, что у активистов не было флагов или транспарантов. Самого лидера движения, по его словам, полиция остановила около его дома и попросила проехать для профилактической беседы в отделение.

Сергея Фургала задержали 9 июля, суд арестовал его на два месяца. Экс-губернатор не признает свою вину. После его задержания в разных городах России начались акции протеста, непрекращающиеся третью неделю. Самые массовые из них были в Хабаровске, где 18 июля по оценкам «Коммерсанта» собрались до 50 тыс. человек, хотя власти заявили только о 9 тыс. участников.

Помимо Москвы, 25 июля акции в поддержку Фургала проходят в Комсомольске-на-Амуре, а также в Хабаровске, Владивостоке и Южно-Сахалинске.

Авторы: Анна Громова, Любовь Порываева
Теги: Москва, несанкционированная акция, задержания, полиция, новости, «Левый фронт»
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