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Дело губернатора Фургала ,  
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Дегтярев поддержал требование жителей провести открытый суд над Фургалом

Дегтярев поддержал требование жителей Хабаровского края провести открытый суд над Фургалом. Разумным он назвал и призыв судить экс-губернатора в Хабаровске, а не в Москве, но добавил, что это будет решать «судебное руководство»
Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости
Фото: Вячеслав Реутов / РИА Новости

Врио главы Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил, что поддерживает требование жителей о проведении открытого суда на бывшим губернатором региона Сергеем Фургалом, которого обвиняют в организации убийств бизнесменов, передает ТАСС.

«Как должностное лицо я не могу комментировать и давать оценку, но как человек я считаю, что надо довериться суду. То, что суд должен быть открытым, — я поддерживаю. Народ хочет видеть. Потому что, если неопровержимые доказательства есть, люди должны узнать», — сказал Дегтярев.

Разумным он назвал и требование жителей судить Фургала в Хабаровске, а не в Москве.

«Требования хабаровчан разумны, его [решение о месте проведения суда] будет, сами понимаете, принимать судебное руководство — не Дегтярев», — отметил врио главы края.

Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Общество
Михаил Дегтярев

Материал дополняется.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Сергей Фургал
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