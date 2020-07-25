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Суд арестовал трех участников драки между армянами и азербайджанцами

Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram
Фото: evgen_gsm_2.0 / Instagram

Кузьминский суд Москвы арестовал трех участников массовой драки между представителями армянской и азербайджанской диаспор, которая произошла в районе Марьино 24 июля. Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на представителя суда Карину Каленову, в их отношении выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

В суде отметили, что один из арестованных — П. Гамидов — является гражданином России, а у М. Захидова и Б. Валеева азербайджанские паспорта (имена подследственных в сообщении не названы).

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Фото: marynonelove / VK

Все трое подозреваются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК России («хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой»). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее в столичном ГУ МВД сообщили, что за различные правонарушения 24–25 июля были задержаны более 30 участников столкновений между уроженцами Армении и Азербайджана. Их подозревают в нанесении побоев и колото-резаных ран, погроме магазинов и кафе (в том числе в Марьино) и грабеже.

В столичной полиции указали, что задержанным иностранцам на ближайшие пять лет будет запрещен въезд в Россию.

Теги: Азербайджан, Армения, суд
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