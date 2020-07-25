МВД пообещало выслать участников столкновений армян с азербайджанцами

В общей сложности были задержаны более 30 участников беспорядков, которые избивали людей, нападали на кафе и магазины

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В ГУ МВД по Москве заявили, что участникам столкновений между армянами и азербайджанцами, задержанным за последние два дня в столице, будет на пять лет запрещен въезд в Россию. При этом их пообещали привлечь к предусмотренной законом ответственности, сообщает пресс-служба ведомства.

Всего в территориальные отделы полиции были доставлены более 30 участников беспорядков. Некоторые из них проходят по ст. 20.1 КоАП («Мелкое хулиганство»). Однако в ряде случаев возбуждены также уголовные дела — по статьям 213 («Хулиганство») и 162 («Разбой») УК.

Речь идет, например, о нанесении колото-резаных ран жителю Подмосковья 23 июля на Люблинской улице, разбитой витрине магазина и избиении директора магазина в ТиНАО 24 июля, а также об ограблении кафе на Братиславской улице в ночь на 25 июля.

Первые драки между армянами и азербайджанцами произошли в ночь на 24 июля. СМИ передавали о нападении выходцев из Азербайджана на машины с армянскими номерами. Сопредседатель Объединения армян России Давид Тоноян сообщал РБК, что атакам подвергались также армяне-пешеходы.