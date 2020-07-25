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Дело губернатора Фургала ,  
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В Хабаровске прошла вторая за сутки акция в поддержку Фургала

Численность первой акции, по разным оценкам, составила от 6,5 тыс. до 20 тыс. человек. Митинги и шествия в поддержку бывшего губернатора продолжаются уже третью неделю
Фото: Игорь Волков / AP
Фото: Игорь Волков / AP

Жители Хабаровска во второй раз за сутки устроили несанкционированную акцию в поддержку арестованного бывшего губернатора региона Сергея Фургала. Как сообщает агентство «Интерфакс», вечером в субботу шествие прошло по центральным улицам города.

На видеозаписи, которую в своем Instagram выложило издание Dvhab.ru, видно, что с наступлением темноты люди собрались возле здания краевой администрации на площади Ленина. Они скандировали лозунги в поддержку Фургала, требовали проведения суда над арестованным губернатором в Хабаровске и обещали продолжить акции протеста в последующие дни.

Информации о численности вечерней акции пока нет.

Первая за день акция протеста прошла днем и продолжалась около четырех часов. Тысячи людей прошли по центральным улицам Хабаровска и устроили митинг на площади Ленина. Как сообщает издание Dvhab.ru, люди требовали честного суда над Фургалом. Также звучали требования отправить врио губернатора Михаила Дегтярева в отставку.

Полиция перекрыла движение транспорта на улицах Муравьева-Апостола и Ленина, но в происходящее не вмешивалась. Мэрия сообщала, что в общей сложности на акции в центре собрались около 6,5 тыс. человек. Местные СМИ оценивали ее численность в 15–20 тыс. 

Дегтярев прокомментировал митинги в Хабаровске словами «я им завидую»
Общество
Михаил Дегтярев

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев, комментируя акции протеста, заявил, что «у него нет времени ходить на митинги», поскольку через две-три недели ему необходимо представить президенту Владимиру Путину доклад о ситуации в регионе.

Акции протеста в Хабаровске проходят с 9 июля, когда Фургал был задержан по подозрению в организации убийств нескольких бизнесменов в начале 2000-х. Он был вывезен в Москву и арестован на два месяца.

Президент Путин отправил Фургала в отставку в связи с утратой доверия. Врио главы региона стал однопартиец бывшего губернатора, депутат Госдумы от ЛДПР, уроженец Самары Михаил Дегтярев.

Автор: Артем Филипенок
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