Нерест трески остановил строительство «Северного потока-2»

Запрет на работы по укладке труб продлится до сентября из-за требований природоохранного ведомства Дании

Корабль «Академик Черский» (Фото: Виталий Невар / Reuters)

Российский корабль «Академик Черский», который уже два месяца находится возле немецкого острова Рюген, до сентября не сможет вести работы по строительству трубопровода «Северный поток-2». Как сообщает издание Die Welt, причиной является нерест трески в районе датского острова Борнхольм.

Как указывает издание, из-за этого любые работы в этой части Балтийского моря запрещены в июле—августе. Die Welt указывает, что в сентябре, когда нерест закончится, строительство «Северного потока-2», скорее всего, будет продолжено, поскольку технических препятствий для него не останется.

По данным газеты, тему строительства «Северного потока-2» должен был поднять госсекретарь США Майк Помпео, который на этой неделе приезжал в Копенгаген на переговоры с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом. Однако данных о том, чем закончился разговор на эту тему, нет.

РБК направил запрос в пресс-службу Nord Stream 2.

В начале июля Дания смягчила требования к судам, которые могут достроить «Северный поток-2». В Копенгагене разрешили использовать корабли, которые удерживают позицию при помощи якорей. Это позволит направить в данный район Балтийского моря трубоукладочную баржу «Фортуна». «Академик Черский» оснащен системой DPS, которая и ранее соответствовала датским требованиям.

На этой неделе Сенат США вслед за палатой представителей одобрил внесение в бюджет Пентагона новых санкций против «Северного потока-2». Речь идет об ограничениях против компаний, оказывающих услуги по оценке страховых рисков (андеррайтингу) и страхованию судов, а также по технологической модернизации и дооборудованию.

Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, российские власти готовы разработать стратегию для завершения строительства газопровода, если США введут новые санкции. Однако для этого, по его словам, сначала нужно провести анализ всех формулировок, которые будут закреплены в законах.