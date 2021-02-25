Конфликт Пашиняна и военных, новый техосмотр отложили. Главное за день
Попытка госпереворота в Армении, правительство отложило новые правила техосмотра до осени, мэрия Москвы обсудила отмену ограничений для пожилых, на Украине суд постановил заблокировать РБК вопреки позиции МВД — главные новости РБК
Армия потребовала ухода Пашиняна
Генштаб Армении опубликовал заявление, в котором говорится, что «премьер-министр и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной ситуации», и потребовал их немедленной отставки. Никол Пашинян назвал происходящее попыткой госпереворота и собрал своих сторонников на митинг в центре Еревана.
Video
Поводом для выступления военных стал произошедший накануне конфликт между Пашиняном и замначальника Генштаба Тираном Хачатряном. Хачатрян раскритиковал слова премьера, который заявил, что из всех использованных в ходе конфликта в Карабахе ракет российских комплексов «Искандер» сработали только 10%. После этого Хачатряна уволили.
В поддержку требований военных выступили экс-президент страны Роберт Кочарян и часть высокопоставленных полицейских. Оппозиция, поддержавшая военных, намерена поставить палатки на площади Свободы и не расходиться до отставки премьера.
Согласно новым правилам, которые должны были вступить в силу в марте, процедура техосмотра станет проходить с обязательной фотофиксацией при заезде и выезде из сервиса. Эти изображения будут заноситься в единую автоматизированную информационную систему техосмотра ЕАИСТО, на них должна быть видна передняя часть машины, где можно распознать марку, цвет и регистрационный знак. Диагностические карты будут храниться в электронном виде.
Мишустин предупредил, что на «начальном этапе неизбежны разного рода накладки», что может привести к очередям и неудобствам для водителей. Поэтому ведомствам дается еще больше полугода, для того чтобы отработать систему и не допустить сбоев.
Мэрия Москвы подготовила план отмены коронавирусных ограничений для людей старше 65 лет, рассказали источники РБК. Им планируется разблокировать социальные карты и отменить требование об обязательной удаленной работе — его оставят лишь в качестве рекомендации.
Окончательное решение может быть принято после мартовских праздников, если это позволит статистика распространения COVID-19.
Сейчас в столице люди старше 65 лет обязаны работать дистанционно, а работодатели должны каждую неделю предоставлять сведения об организации и сотрудниках старше 65 лет, а также о тех, у кого есть хронические заболевания. Пожилые москвичи должны соблюдать домашний режим. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что если заболеваемость продолжит снижаться, то некоторые ограничения могут быть сняты в течение одного-двух месяцев.
Коронавирус
РоссияМоскваМир
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
0(за сутки)
Выздоровели
0
0(за сутки)
Заразились
0
0(за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Власти ответили на данные о возможности закрытия каждой десятой компании из-за кризиса
В Минэкономразвития прокомментировали опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно результатам которого примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. В ведомстве назвали эти данные оценочными.
Замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова заявила, что 98% предпринимателей из числа тех, кто воспользовался программой льготного кредитования, сохранили занятость на своих предприятиях, поэтому они могут рассчитывать на списание кредита.
Среди главных проблем опрошенные компании называли слабый спрос (60%), а также невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду. Кроме того, они отмечали нехватку средств на выплату зарплат и страховых взносов из фонда оплаты труда (около 25% для каждого ответа).
На Украине заблокировали РБК, LiveJournal и еще больше 400 сайтов
Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов, в том числе сайт РБК, «Живой журнал» (LiveJournal), сервис GitHub и десятки российских и украинских новостных порталов. Поводом стал иск некоего частного лица.
Как объяснил замглавы МВД Украины Антон Геращенко, заявление в суд подал гражданин, который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их «орудием преступления». В МВД с этим решением не согласились: Геращенко назвал его «незаконным и беспредельным» и пообещал, что его оспорят.