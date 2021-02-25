Конфликт Пашиняна и военных, новый техосмотр отложили. Главное за день

Попытка госпереворота в Армении, правительство отложило новые правила техосмотра до осени, мэрия Москвы обсудила отмену ограничений для пожилых, на Украине суд постановил заблокировать РБК вопреки позиции МВД — главные новости РБК

Армия потребовала ухода Пашиняна

Генштаб Армении опубликовал заявление, в котором говорится, что «премьер-министр и правительство не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной ситуации», и потребовал их немедленной отставки. Никол Пашинян назвал происходящее попыткой госпереворота и собрал своих сторонников на митинг в центре Еревана.

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