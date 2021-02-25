Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году

В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса компаний. Спрос на товары и услуги так и не восстановился примерно у двух третей предприятий

Фото: Ярослав Чингаев / ТАСС

Значительная часть малого и среднего бизнеса с наступлением 2021 года продолжает испытывать серьезные проблемы, свидетельствуют данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова (есть у РБК). В проведенном в начале февраля опросе приняли участие руководители и владельцы 5 тыс. компаний из всех регионов России.

К началу 2021 года российский бизнес подошел со снизившимися зарплатами сотрудников, падением объемов выручки и упавшим спросом. Лишь чуть более 20% респондентов в 2020 году снижения спроса на свои товары и услуги не заметили, в то время как у более чем 40% компаний он упал в полтора раза и более. Примерно у 60% компаний выручка в пандемийном году уменьшилась более чем на 30%, примерно 45% респондентов урезали фонд оплаты труда.

Но и в 2021 году российский бизнес оценивает свое положение очень пессимистично, указывают авторы исследования. В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования говорят о постепенном восстановлении потерь 2020 года. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Согласно результатам мониторинга, в сложившихся условиях бизнес ждет от государства прежде всего снижения налоговой нагрузки или новой налоговой реструктуризации — о необходимости таких мер для компаний своих отраслей и региона высказались 66,8% респондентов. 46,8% опрошенных считают, что лучшая мера — просто не закрывать бизнес на карантин.