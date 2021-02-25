В МВД Украины назвали «беспределом» блокировку РБК и более 400 сайтов

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Мэрия обсудила отмену коронавирусных ограничений для пожилых людей Политика, 17:40 Армянская оппозиция призвала строить баррикады у парламента Политика, 17:38 Организаторы опровергли данные о фальсификациях голосования по памятнику Общество, 17:32 Квинси Промес заявил о заинтересованности в получении гражданства России Спорт, 17:29 Собянин допустил снятие ряда COVID-ограничений в ближайшие два месяца Общество, 17:27 «Будем помогать ему». «Спартак» отказался продавать Бакаева в «Динамо» Спорт, 17:20 Котам Эрмитажа перечислят €3 тыс от мецената из Франции Стиль, 17:18 Peugeot показала новый логотип Авто, 17:16 Черноморский флот начал следить за кораблями стран НАТО в Черном море Политика, 17:14 Тейлор Свифт подала иск к парку развлечений Evermore Стиль, 17:13 Аналитики назвали регионы — лидеры по росту ипотеки в России Недвижимость, 17:00 Политический кризис в Армении. Главное Политика, 16:59 В МВД Украины назвали «беспределом» блокировку РБК и более 400 сайтов Политика, 16:59 Мурашко заявил, что в нескольких регионах мало привитых пожилых людей Общество, 16:57
Политика ,  
0 

В МВД Украины назвали «беспределом» блокировку РБК и более 400 сайтов

Решение суда о блокировке более 400 сайтов будет пересмотрено, сообщили в МВД Украины. Ранее провайдеров обязали закрыть доступ к этим ресурсам якобы из-за их мошеннической деятельности
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Решение суда заблокировать на территории Украины более 400 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal, сервис GitHub и портал «Банки.ру», является незаконным. Об этом «РБК Украина» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — сказал замминистра.

По его словам, заявление в суд подал некий гражданин, который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их «орудием преступления», сообщил Геращенко.

На Украине заблокировали РБК, LiveJournal и еще более 400 сайтов
Политика
Фото:Vincent Mundy / Bloomberg

О блокировке на Украине более 400 сайтов на основании решения Голосеевского районного суда стало известно 25 февраля. Решение было принято по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники), сообщили в Национальной комиссии, отвечающей в стране за регулирование в сфере связи и информатизации.

В список сайтов, которые должны заблокировать провайдеры, попали такие ресурсы, как РБК, LiveJournal, веб-сервис для хостинга и совместной разработки ИТ-проектов GitHub, а также новостные порталы России и Украины «Аргументы Неделi», Vlasti.net и Zaxid Media и др.

Помимо сайтов, зарегистрированных в России и на Украине, под блокировкой оказались сайты с национальными доменами Германии, Италии и Израиля. В список также попали форумы, посвященные криптовалютам, сайты по сбору компромата на политиков и бизнесменов и порталы компаний.

Читайте на РБК Pro
Как в России ужесточили контроль за наличными и сделками с недвижимостью Как стартаперы-мошенники расхищают деньги инвесторов Пять скрытых процессов на кадровом рынке в 2021 году Почему отказ от пластиковой упаковки может стать экологическим просчетом

С 2017 года на Украине заблокированы российские соцсети, в том числе «Вконтакте», «Одноклассники», а также сервисы «Яндекса». Срок действия ограничений заканчивался в мае 2020 года, но президент Украины Владимир Зеленский продлил их на три года.

Автор
Виктория Полякова
блокировка сайтов Украина
Материалы по теме
Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Политика
Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг
Технологии и медиа
Власти Украины попросят YouTube заблокировать пророссийские телеканалы
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter