В МВД Украины назвали «беспределом» блокировку РБК и более 400 сайтов

Решение суда о блокировке более 400 сайтов будет пересмотрено, сообщили в МВД Украины. Ранее провайдеров обязали закрыть доступ к этим ресурсам якобы из-за их мошеннической деятельности

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Решение суда заблокировать на территории Украины более 400 сайтов, в том числе РБК, LiveJournal, сервис GitHub и портал «Банки.ру», является незаконным. Об этом «РБК Украина» заявил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

«Мы считаем это решение абсолютно беспредельным, незаконным, неправильным. Поэтому сейчас оно будет пересматриваться и изучаться следователем и прокурором», — сказал замминистра.

По его словам, заявление в суд подал некий гражданин, который утверждал, что на этих сайтах размещается порочащая его информация. В результате судья решил наложить блокировку на 426 сайтов, посчитав их «орудием преступления», сообщил Геращенко.

О блокировке на Украине более 400 сайтов на основании решения Голосеевского районного суда стало известно 25 февраля. Решение было принято по признакам совершения преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники), сообщили в Национальной комиссии, отвечающей в стране за регулирование в сфере связи и информатизации.