Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 февраля
USD ЦБ: 73,47 (-0,28) Инвестиции, 14:28
Курс евро на 26 февраля
EUR ЦБ: 89,5 (-0,17) Инвестиции, 14:28
Квинси Промес подписал контракт со «Спартаком» Спорт, 16:15 Пашинян приказал военным «заниматься своими делами» Политика, 16:10 Пашинян возложил на граждан решение вопроса о его уходе Политика, 16:08 В Австралии Facebook и Google обязали платить СМИ за размещение контента Общество, 16:05 «Спартак» попросил РФС оценить работу судьи на матче с «Динамо» Спорт, 16:04 Как правильно менять логистические процессы — инструкция от «Яндекса» Pro, 16:01 ФАС завела дело из-за «непристойного» клипа Моргенштерна и Альфа-банка Финансы, 15:57 «Рыба моя»: что и как готовит бренд-шеф Дмитрий Париков РБК и Miele, 15:56 В Башкирии задержали вице-премьера и министра ЖКХ региона Бориса Беляева Общество, 15:50 ЦБ выявил манипулирование акциями «Газпрома», Сбербанка и «Башнефти» Финансы, 15:50 Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна Политика, 15:50 Киргизия попросила США помочь найти заочно осужденного экс-вице-премьера Политика, 15:50 Минэк ответил на предупреждение о рисках закрытия 10% компаний Экономика, 15:39 В Красноярске арестовали четверых фигурантов дела о торговле младенцами Общество, 15:34
Конфликт Армении и Азербайджана ,  
0 

Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции намерены оставаться там до отставки премьера
Участники во время митинга оппозиции в Ереване, Армения
Участники во время митинга оппозиции в Ереване, Армения (Фото: Artem Mikryukov / Reuters)

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна приняли решение не расходиться по домам, а переночевать на площади Свободы в центре Еревана. Об этом сообщил координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян, чьи слова приводит портал Aysor.

«Будьте готовы, что в случае необходимости мы переночуем на этой площади», — заявил Сагателян во время митинга оппозиции.

В свою очередь, Никол Пашинян принял участие в шествии своих сторонников, который продолжится митингов сторонников действующего главы кабмина. Мероприятие должно пройти на на площади Республики, в одном-двух километрах от места сбора оппозиции.

Ранее Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства из-за увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как военный не согласился с критикой со стороны Пашиняна ракетных комплексов «Искандер», произведенных в России. По словам премьера, они оказались неэффективны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Пашинян назвал требование военных о своей отставке попыткой переворота.  

Материал дополняется

Автор
Максим Ярыгин
Армения Ереван Никол Пашинян
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter