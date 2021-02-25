Оппозиция Армении призвала ночевать на площади до отставки Пашиняна

Сторонники оппозиции намерены оставаться там до отставки премьера

Участники во время митинга оппозиции в Ереване, Армения (Фото: Artem Mikryukov / Reuters)

Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна приняли решение не расходиться по домам, а переночевать на площади Свободы в центре Еревана. Об этом сообщил координатор оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян, чьи слова приводит портал Aysor.

«Будьте готовы, что в случае необходимости мы переночуем на этой площади», — заявил Сагателян во время митинга оппозиции.

В свою очередь, Никол Пашинян принял участие в шествии своих сторонников, который продолжится митингов сторонников действующего главы кабмина. Мероприятие должно пройти на на площади Республики, в одном-двух километрах от места сбора оппозиции.

Ранее Генштаб Армении потребовал отставки премьера и правительства из-за увольнения первого замначальника ведомства Тирана Хачатряна. Это произошло после того, как военный не согласился с критикой со стороны Пашиняна ракетных комплексов «Искандер», произведенных в России. По словам премьера, они оказались неэффективны во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, ракеты «не взорвались или взорвались лишь на 10%».

Пашинян назвал требование военных о своей отставке попыткой переворота.