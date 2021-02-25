Минэк ответил на предупреждение о рисках закрытия 10% компаний

Данные опроса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена, что 10% компаний закроются, носят оценочный характер, утверждают в министерстве. 98% получателей льготных кредитов сохранили персонал и могут рассчитывать на их списание

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Почти все предприниматели из числа тех, кто воспользовался программой льготного кредитования, сохранили занятость на своих предприятиях. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Так в министерстве ответили на просьбу РБК прокомментировать опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которому примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. По словам Илюшниковой, это исследование не поступало в ведомство, но там готовы ознакомиться с ним.

«Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки — участники льготных программ кредитования для бизнеса», — заявила замминистра. Согласно этим сведениям, 98% заемщиков, которые воспользовались программой льготных зарплатных кредитов, соблюдают условие сохранения занятости, «а значит могут рассчитывать на списание кредита».

Кредиты на поддержку занятости, утверждает Илюшникова, оказались самой востребованной мерой в период карантинных ограничений, которая позволила сохранить 6,5 млн рабочих мест.