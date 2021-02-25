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Минэк ответил на предупреждение о рисках закрытия 10% компаний

Данные опроса, проведенного аппаратом бизнес-омбудсмена, что 10% компаний закроются, носят оценочный характер, утверждают в министерстве. 98% получателей льготных кредитов сохранили персонал и могут рассчитывать на их списание
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Почти все предприниматели из числа тех, кто воспользовался программой льготного кредитования, сохранили занятость на своих предприятиях. Об этом заявила замглавы Минэкономразвития Татьяна Илюшникова, ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Так в министерстве ответили на просьбу РБК прокомментировать опрос, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена Бориса Титова, согласно которому примерно каждая десятая российская компания готовится к закрытию. По словам Илюшниковой, это исследование не поступало в ведомство, но там готовы ознакомиться с ним.

«Информация, опубликованная в СМИ, носит оценочный характер. Мы ориентируемся на данные, которые нам на регулярной основе предоставляют банки — участники льготных программ кредитования для бизнеса», — заявила замминистра. Согласно этим сведениям, 98% заемщиков, которые воспользовались программой льготных зарплатных кредитов, соблюдают условие сохранения занятости, «а значит могут рассчитывать на списание кредита».

Каждый десятый бизнес в России предупредил о риске закрытия в 2021 году
Экономика
Фото:Ярослав Чингаев / ТАСС

Кредиты на поддержку занятости, утверждает Илюшникова, оказались самой востребованной мерой в период карантинных ограничений, которая позволила сохранить 6,5 млн рабочих мест.

Илюшникова, однако, признала, что не весь бизнес смог восстановиться. По словам замминистра, именно поэтому правительство решило запустить в марте новую программу льготных кредитов под 3%, также направленную на сохранение рабочих мест.

В 2021 году российский малый и средний бизнес сталкивается с теми же проблемами, что и на пике пандемии, следует из февральского опроса, проведенного аппаратом Титова среди руководителей и владельцев 5 тыс. компаний. Среди главных проблем опрошенные назвали слабый спрос (60%), а также невозможность платить налог на имущество и оплачивать аренду. Также были отмечены нехватка средств на выплату зарплат и страховых взносов с фонда оплаты труда (около 25% для каждого ответа).

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Свое положение в 2021 году российский бизнес оценил очень пессимистично. В начале года у трети респондентов (33,1%) продолжил снижаться оборот, а у 27,1% он сохранился на уровне 2020 года. Еще 19,1% участников исследования сообщили о постепенном восстановлении потерь, понесенных в 2020 году. Примерно каждая десятая российская компания (9,7%), согласно результатам опроса, готовится к закрытию.

Авторы
Наталия Анисимова, Виктория Полякова
Минэкономразвития Борис Титов занятость кризис кредитование
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