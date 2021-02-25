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Пандемия коронавируса ,  
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Собянин допустил снятие ряда COVID-ограничений в ближайшие два месяца

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве могут снять ряд ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, к концу весны. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Мы видим устойчивый, продолжающийся тренд на снижение заболеваемости, хотя количество заболевших еще достаточно приличное, 500-600 человек укладываются в больницы каждый день. Тем не менее еще недавно их было 1700. Надеюсь, что в ближайшие месяц-два, если вот такой будет тренд, снимем эти ограничения», — пообещал мэр столицы.

Материал дополняется.

Автор
Виктория Полякова
ограничения Москва коронавирус Сергей Собянин
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