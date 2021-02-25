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На Украине заблокировали РБК, LiveJournal и еще более 400 сайтов

Вместе с РБК в список сайтов, которые должны быть заблокированы на Украине, попали LiveJournal, сервис GitHub и портал «Банки.ру». Решение принято после просьбы Национальной полиции Украины, которую рассмотрел суд
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации на Украине, потребовала от провайдеров заблокировать 426 сайтов, в том числе и сайт РБК. Об этом говорится в сообщении комиссии.

Блокировка производится на основании решения Голосеевского районного суда, соответствующее письмо было направлено в комиссию Следственным отделом Голосеевского управления полиции Национальной полиции Украины. Помимо РБК, в списке сайтов, которые должны заблокировать провайдеры, есть и другие популярные ресурсы:

  • «Живой Журнал» (LiveJournal);
  • один из крупнейших в мире веб-сервисов для хостинга ИT-проектов и их совместной разработки GitHub;
  • сервис по сбору статистики Telegram Tgstat.ru;
  • портал «Банки.ру»;
  • новостные порталы России и Украины «Аргументы Неделi», Vlasti.net, Zaxid Media, DneprNews и другие;
  • сайт российского адвокатского бюро Pen&Paper.

Помимо сайтов, зарегистрированных в доменных зонах России (.ru) и Украины (.ua), под блокировку попали сайты с доменами Германии (.de), Италии (.it) и Израиля (.il). Кроме новостных и информационных порталов, в списке есть форумы, посвященные криптовалютам, сайты по сбору компромата на политиков и бизнесменов, порталы компаний. Часть приведенных в сообщении Нацкомисии адресов ведет на недействующие сайты.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Зеленский продлил запрет на российские социальные сети на Украине
Политика
Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости

Согласно сообщению Нацкомиссии, решение принято по признакам совершения преступления предусмотренного ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в крупных размерах, или путем незаконных операций с внедрением электронно-вычислительной техники). Наказание по этой статье представляет собой лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Суд постановил наложить «арест на имущественные права интеллектуальной собственности, которые возникают у пользователей сети «Интернет» при использовании веб-ресурсов» из списка.

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«Постановление о наложении ареста может быть обжаловано непосредственно в Киевском апелляционном суде в течение пяти дней со дня вынесения», — говорится в сообщении комиссии.

РБК направил запрос в Голосеевский районный суд Киева.

Попавшие под санкции украинские телеканалы создали новый медиахолдинг
Технологии и медиа
Александр Ткаченко

На территории Украины с 2017 года заблокированы российские социальные сети, в том числе «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, а также сервисы «Яндекса». Срок действия ограничительных мер истекал 15 мая 2020 года, однако президент страны Владимир Зеленский по предложению Совета национальной безопасности и обороны продлил запрет на три года.

В феврале Зеленский утвердил санкции против трех украинских оппозиционных телеканалов — «112 Украина», NewsOne, ZIK. Власти обвинили их в антиукраинской пропаганде за деньги «страны-агрессора».

Автор
Георгий Тадтаев
При участии
Роман Кирьянов
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