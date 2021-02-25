Мэрия обсудила отмену коронавирусных ограничений для пожилых людей

С марта в столице могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей 65+. В частности, им планируется разблокировать проездные карты. Окончательное решение будет принято после мартовских праздников

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Столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. В частности, им планируется разблокировать социальные карты и отменить требования об обязательной удаленной работе. Эти требования будут носить только рекомендательный характер, рассказали четыре источника РБК, близкие к московской мэрии.

Пока у чиновников нет финального решения о том, с какого числа это может произойти, однако речь идет «о самом ближайшем времени», сказал один из собеседников РБК. Второй уточнил, что окончательный план будет утвержден после того, как появятся показатели распространения COVID-19 после мартовских праздников. По словам третьего источника, решение было бы логичным: вакцинация в столице «наращивает темпы», а количество заболевших постоянно снижается. «Хотя, конечно, в конечном счете все будет зависеть от цифр [по заболеваемости]», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

Сейчас в Москве действуют следующие основные ограничения, которые касаются людей 65+: