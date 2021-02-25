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Пандемия коронавируса ,  
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Мэрия обсудила отмену коронавирусных ограничений для пожилых людей

С марта в столице могут снять связанные с коронавирусом ограничения для людей 65+. В частности, им планируется разблокировать проездные карты. Окончательное решение будет принято после мартовских праздников
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Столичные власти подготовили план отмены ограничений для людей старше 65 лет. В частности, им планируется разблокировать социальные карты и отменить требования об обязательной удаленной работе. Эти требования будут носить только рекомендательный характер, рассказали четыре источника РБК, близкие к московской мэрии.

Пока у чиновников нет финального решения о том, с какого числа это может произойти, однако речь идет «о самом ближайшем времени», сказал один из собеседников РБК. Второй уточнил, что окончательный план будет утвержден после того, как появятся показатели распространения COVID-19 после мартовских праздников. По словам третьего источника, решение было бы логичным: вакцинация в столице «наращивает темпы», а количество заболевших постоянно снижается. «Хотя, конечно, в конечном счете все будет зависеть от цифр [по заболеваемости]», — сказал он.

РБК направил запрос в пресс-службу мэрии Москвы.

Сейчас в Москве действуют следующие основные ограничения, которые касаются людей 65+:

  • Люди старше 65 лет обязаны работать дистанционно. Это требование не распространяется на медицинские организации, госкорпорации «Росатом», «Роскосмос», предприятия оборонного комплекса и некоторых других стратегических отраслей.
  • Также работодатели должны каждую неделю предоставлять сведения об организации и сотрудниках с хроническими заболеваниями и работниках старше 65 лет.
  • Москвичи старше 65 лет должны соблюдать домашний режим. В связи с этим бесплатный проезд для них в общественном транспорте приостановлен (заблокированы социальные карты).

К 25 февраля количество заболевших за сутки в Москве снизилось до 1406 человек. Это все еще больше, чем в конце лета, когда количество заболевших в день достигало 600 человек, однако это один из самых низких показателей с начала осени.

Как идет вакцинация в Москве

В Москве вакцинация началась в декабре. Изначально она была доступна только для врачей, учителей и соцработников. Позже к ним присоединились сотрудники силовых структур, работники СМИ. Массовая вакцинация в России стартовала 18 января. Изначально вакцинироваться могли люди в возрасте от 18 до 60 лет, в конце декабря Минздрав дал разрешение и для пожилых людей. Мэр Москвы Сергей Собянин 11 февраля заявил, что цели вакцинировать всех жителей столицы нет, поскольку половина москвичей, по его словам, уже переболела.

Ранее РБК, проанализировав данные, предоставленные региональными минздравами, выяснил, что число получивших первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции суммарно во всех 85 регионах составляет 3,23 млн человек (это около 2,2% населения России). Москва, судя по данным опроса, оказалась на втором месте по проценту вакцинированных после Сахалинской области (в столице вакцинировались 4,73% горожан).

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Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов в разговоре с РБК неоднозначно оценил возможность снятия ограничений для москвичей 65+. «Я думаю, что эти меры можно было бы и продлить. Но их отмена связана и с экономическими, и с социально-политическими вопросами, — отметил он. — Понятно, что люди устали, что некоторые отрасли находятся в состоянии кризиса». 

По словам Власова, для пожилых людей «домашнее заточение» тяжело, они страдают без прогулок и минимальной физической нагрузки. «Но найти золотую середину между риском и пользой [от отмены ограничений], конечно, очень непросто, — добавил он. — Кроме того, накопившимся недовольством, разумеется, могут воспользоваться и некоторые политические силы».

В начале февраля заммэра москвы Владимир Ефимов заявил, что в ближайшие месяцы москвичи смогут вернуться к обычной жизни и большая часть ограничений, введенных из-за коронавируса, будет снята. При этом снятие ограничений будет связано с медицинскими показателями, уточнял он. Заммэра отмечал, что на заболеваемость влияет развернутая в столице кампания по вакцинации и действующие в городе меры — масочный режим и социальное дистанцирование.

С конца января мэр Москвы Сергей Собянин отменил требование об обязательной удаленке для 30% сотрудников. Тогда же власти разрешили ночную работу кафе, клубов и ресторанов. С 8 февраля в Москве возобновились очные занятия в вузах, подведомственных департаменту образования столицы. Учащимся разблокировали транспортные карты, позволяющие ездить по льготным ценам.

Авторы
Наталья Галимова, Вячеслав Козлов, Евгения Кузнецова
Москва мэрия коронавирус пожилые люди
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