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Власти отложили введение нового порядка техосмотра

Мишустин попросил «сделать все по-человечески»
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Премьер Михаил Мишустин отложил срок вступления в силу нового порядка техосмотра автомобилей с 1 марта на 1 октября. Об этом он сообщил на заседании правительства.

Премьер напомнил, что с весны предполагалось ввести электронные диагностические карты, фотофиксацию и «запустить другие процедуры, которые влияют на работу профильного бизнеса». «Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки. Например, неравномерное распределение нагрузки, очереди», — заявил он. По словам Мишустина, в условиях, когда ситуация с коронавирусом «пока далека от идеальной», это несет риски для здоровья людей, чего нельзя допустить.

Он поручил профильным министерствам и ведомствам к октябрю подготовить запуск системы без сбоев, в том числе изучить процедуры и их техническую реализацию. «Никаких неудобств для граждан быть не должно. В нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать все надо по-человечески», — заявил Мишустин.

Согласно новым правилам, которые должны были вступить в силу в марте, процедура техосмотра будет проходить при обязательной фотофиксации при заезде и выезде из технического сервиса. Эти изображения будут заноситься в единую автомати­зированную информаци­онную систему техосмотра ЕАИСТО.

Материал дополняется.

техосмотр Михаил Мишустин
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