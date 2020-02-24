Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Более 100 зараженных коронавирусом за три дня в Италии, обыски у российских биатлонистов, детали по законопроекту о голосовании по поправкам в Конституцию, В США снова заподозрили Россию во вмешательстве — в обзоре РБК

Фото: Daniel Dal Zennaro / ТАСС

Коронавирус добрался до Италии

Массовые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы в Италии, есть погибшие. Власти страны пошли на экстренные меры.

По оценке South China Morning Post, к вечеру 24 февраля число зараженных в стране составляет 152 человека, шестеро погибли. Власти отменили массовые мероприятия, включая футбольные матчи и Венецианский карнавал.

На фоне этих новостей европейские рынки в понедельник падали. Уровень снижения котировок стал самым сильным с июня 2016 года.

Тем временем в Россию вернулись восемь человек с лайнера Diamond Princess, который с начала февраля был на карантине в японском порту Йокогама. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, у троих россиян коронавирусное заболевание протекает в легкой форме.

В США считают, что появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что новый вирус был создан американцами, — очередная российская кампания по дезинформации, написала The Guardian. Представитель МИДа Мария Захарова сочла статью намеренным вбросом.

В номерах российских биатлонистов в Италии прошли обыски

Обыски провели в номерах Евгения Гараничева и Александра Логинова, сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Глава СБР Владимир Драчев утверждал, что они начались по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и были связаны с нахождением личного тренера Логинова Александра Касперовича на чемпионате мира по чужой аккредитации.