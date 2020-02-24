Что произошло за выходные. Главные новости РБК
Коронавирус добрался до Италии
Массовые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы в Италии, есть погибшие. Власти страны пошли на экстренные меры.
- По оценке South China Morning Post, к вечеру 24 февраля число зараженных в стране составляет 152 человека, шестеро погибли. Власти отменили массовые мероприятия, включая футбольные матчи и Венецианский карнавал.
- На фоне этих новостей европейские рынки в понедельник падали. Уровень снижения котировок стал самым сильным с июня 2016 года.
- Тем временем в Россию вернулись восемь человек с лайнера Diamond Princess, который с начала февраля был на карантине в японском порту Йокогама. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, у троих россиян коронавирусное заболевание протекает в легкой форме.
- В США считают, что появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что новый вирус был создан американцами, — очередная российская кампания по дезинформации, написала The Guardian. Представитель МИДа Мария Захарова сочла статью намеренным вбросом.
В номерах российских биатлонистов в Италии прошли обыски
Обыски провели в номерах Евгения Гараничева и Александра Логинова, сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Глава СБР Владимир Драчев утверждал, что они начались по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и были связаны с нахождением личного тренера Логинова Александра Касперовича на чемпионате мира по чужой аккредитации.