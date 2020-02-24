Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 64,3 (+0,56) Quote, 21 фев, 13:00
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 69,42 (+0,65) Quote, 21 фев, 13:00
Что произошло за выходные. Главные новости РБК Общество, 19:03 Украина пропишет курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии Политика, 18:53 Гидрометцентр назвал регион с самой сильной погодной аномалией Общество, 18:23 В Пермском крае проверят данные о тащивших пациента по земле медиках Общество, 18:11 В Германии неизвестный въехал в толпу на карнавальном шествии Общество, 17:56 Американские индексы упали из-за угрозы пандемии Quote, 17:48 Президент Польши отказался считать Россию заслуживающей доверия Политика, 17:38 «Вашингтон» присвоил игровой номер Ковальчуку Спорт, 17:13 Социологи зафиксировали падение рейтинга Зеленского почти на треть Политика, 17:13 Способное достроить «Северный поток-2» судно «Газпрома» сменило курс Общество, 16:59 Лавров объяснил удары по позициям террористов в Идлибе Политика, 16:48 Тренер сборной Бельгии назвал сроки восстановления Азара от перелома Спорт, 16:39 Израиль атаковал сектор Газа в ответ на ракетные обстрелы Политика, 16:30 Теннисист Хачанов вышел во второй круг турнира в Дубае Спорт, 16:24
Общество ,  
0 

Что произошло за выходные. Главные новости РБК

Более 100 зараженных коронавирусом за три дня в Италии, обыски у российских биатлонистов, детали по законопроекту о голосовании по поправкам в Конституцию, В США снова заподозрили Россию во вмешательстве — в обзоре РБК
Фото: Daniel Dal Zennaro / ТАСС

Коронавирус добрался до Италии

Массовые случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 были зафиксированы в Италии, есть погибшие. Власти страны пошли на экстренные меры.

  • По оценке South China Morning Post, к вечеру 24 февраля число зараженных в стране составляет 152 человека, шестеро погибли. Власти отменили массовые мероприятия, включая футбольные матчи и Венецианский карнавал.
  • На фоне этих новостей европейские рынки в понедельник падали. Уровень снижения котировок стал самым сильным с июня 2016 года.
  • Тем временем в Россию вернулись восемь человек с лайнера Diamond Princess, который с начала февраля был на карантине в японском порту Йокогама. Как заявила вице-премьер Татьяна Голикова, у троих россиян коронавирусное заболевание протекает в легкой форме.
  • В США считают, что появившиеся в социальных сетях сообщения о том, что новый вирус был создан американцами, — очередная российская кампания по дезинформации, написала The Guardian. Представитель МИДа Мария Захарова сочла статью намеренным вбросом.

В номерах российских биатлонистов в Италии прошли обыски 

Обыски провели в номерах Евгения Гараничева и Александра Логинова, сообщил Союз биатлонистов России (СБР). Глава СБР Владимир Драчев утверждал, что они начались по запросу Международного союза биатлонистов (IBU) и были связаны с нахождением личного тренера Логинова Александра Касперовича на чемпионате мира по чужой аккредитации.

  • IBU также заподозрило спортсмена в том, что он продолжает употреблять запрещенные препараты (в Италии это уголовно наказуемо). Касперович опроверг, что против него и спортсмена завели уголовное дело; Драчев утверждал, что эта процедура необходима для проведения обыска.
  • По данным посольства России в Риме, первичные результаты проверки показали отсутствие следов употребления допинга российскими спортсменами. Посольство отмечало, что сборная продолжает участвовать в соревнованиях и покинет Италию согласно графику. 
  • На следующий день Логинов заявил, что не выступит в масс-старте на чемпионате мира в итальянском Антхольце. По словам источника ТАСС, такое решение спортсмен принял из-за событий накануне. После случившегося Логинов заявлял, что обыски его сильно расстроили.

Новый виток обвинений о возможном вмешательстве России в выборы США

Берни Сандерсу, сенатору от Вермонта и одному из вероятных претендентов на номинацию в кандидаты в президенты в США от Демократической партии, возможно, помогает Россия — без его ведома,написала The Washington Post.

  • В чем именно заключается помощь, неизвестно. Со ссылкой на источники газета передала, что Сандерса об этом проинформировали американские чиновники.
  • «Держитесь подальше от американских выборов, и как президент я позабочусь об этом», — обратился сенатор к президенту Владимиру Путину, комментируя эту информацию.
  • Президент США Дональд Трамп сказал, что ему об этом никто не докладывал. Трамп считает, что информацию мог распространить глава разведывательного комитета палаты представителей Адам Шифф.

Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

Источники РБК сообщили детали законопроекта об общероссийском голосовании по Конституции.

  • Все предложенные поправки на голосование вынесут единым пакетом, в бюллетене появится лишь вопрос «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?». Напротив него проставят две графы — «да» и «нет». Наблюдателей будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты. 
  • В законопроекте также пропишут пункт об информировании россиян о проведении голосования. Как рассказали собеседники РБК, общероссийские телеканалы должны отводить на этот сюжет не менее 15 минут эфира, региональные — не менее десяти минут эфира, а печатные СМИ (как федеральные, так и региональные) — не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади.
  • Основной датой для проведения голосования, как сообщал РБК ранее, рассматривают 22 апреля. В Кремле сообщали, что окончательное решение пока не принято, но эту дату там рассматривают в качестве одного из вариантов. Власти пообещали сделать выходным день, в который будет проходить голосование. 
Автор: Гаяна Демурина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter