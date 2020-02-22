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Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

По данным источников WP, Москва пытается вмешаться в президентские выборы 2020 года и помочь ему победить. В чем именно заключается помощь, не уточняется. Сам сенатор заявил, что ему все равно, кого Россия хочет видеть президентом
Берни Сандерс (Фото: Mike Blake / Reuters)

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.

«Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом, — заявил он газете. — Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и, как президент, я позабочусь об этом».

По словам Сандерса, Россия в 2016 году при помощи пропаганды в интернете пыталась «посеять раскол» в США, и то же самое происходит сейчас.

Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о попытках России помочь Сандерсу сенатор узнал от американских должностных лиц. Об этом также проинформировали нынешнего главу государства Дональда Трампа и законодателей США. В чем именно заключается «российская помощь», неясно, отмечает газета.

Reuters сообщает, что источник в конгрессе подтвердил, что сотрудники разведки предупредили власти США о возможных действиях России, направленных на усиление кампаний Сандерса и Трампа. В то же время собеседник предупредил, что это предварительные выводы. В Facebook агентству заявили, что не видели каких-либо свидетельств «российской помощи» кампании Сандерса.

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Как отмечает WP, в ходе дебатов претендентов на выдвижение в президенты от Демпартии, которые прошли 19 февраля, Сандерс заявил о попытках злоумышленников использовать социальные сети для того, чтобы разжечь разногласия между демократами. «Все мы помним 2016 год, и мы помним, как русские и другие пытались вмешаться в наши выборы и разделить нас», — сказал он тогда.

О том, что Россия начала вмешиваться в ход предстоящих выборов, ранее написала The New York Times. По данным газеты, разведслужбы США предупредили палату представителей о том, что Москва намерена добиться переизбрания Трампа. Спецслужбы считают, что Россия не ведет кампанию по дезинформации напрямую, а «заставляет американцев» распространять ее самим. Как именно это происходит, не уточнялось.

В Кремле публикацию NYT назвали «параноидальными сообщениями», которые не имеют ничего общего с действительностью. Сам Трамп заявил, что обвинения в помощи — это попытка демократов ввести избирателей в заблуждение.

Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы в 2016 году велось в США на протяжении трех лет. В прошлом году американский Минюст обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорилось, что предвыборный штаб Трампа не был в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти отрицали и то и другое.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Берни Сандерс, выборы
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