Сандерс посоветовал Путину «держаться подальше» от выборов в США

По данным источников WP, Москва пытается вмешаться в президентские выборы 2020 года и помочь ему победить. В чем именно заключается помощь, не уточняется. Сам сенатор заявил, что ему все равно, кого Россия хочет видеть президентом

Берни Сандерс (Фото: Mike Blake / Reuters)

Сенатор от Вермонта Берни Сандерс, который собирается участвовать в выборах от Демократической партии, прокомментировал статью The Washington Post о том, что Россия пытается вмешаться в президентскую кампанию и помочь ему.

«Честно говоря, мне все равно, кого Путин хочет видеть президентом, — заявил он газете. — Мое послание Путину ясно: держитесь подальше от американских выборов, и, как президент, я позабочусь об этом».

По словам Сандерса, Россия в 2016 году при помощи пропаганды в интернете пыталась «посеять раскол» в США, и то же самое происходит сейчас.

Как пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, о попытках России помочь Сандерсу сенатор узнал от американских должностных лиц. Об этом также проинформировали нынешнего главу государства Дональда Трампа и законодателей США. В чем именно заключается «российская помощь», неясно, отмечает газета.

Reuters сообщает, что источник в конгрессе подтвердил, что сотрудники разведки предупредили власти США о возможных действиях России, направленных на усиление кампаний Сандерса и Трампа. В то же время собеседник предупредил, что это предварительные выводы. В Facebook агентству заявили, что не видели каких-либо свидетельств «российской помощи» кампании Сандерса.