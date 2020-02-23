Голикова сообщила об эвакуации россиян с коронавирусом с лайнера в Японии

Восемь россиян, эвакуированных с лайнера Diamond Princess из-за вспышки коронавируса, вернулись домой. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «РИА Новости».

По словам Голиковой, у троих из них выявили заражение коронавирусом, заболевание протекает в легкой форме. Россиян доставили бортом МЧС. Их и специалистов, которые занимались эвакуацией, поместят на 14-дневный карантин в Казани. Остальные россияне, находившиеся на лайнере, как отметила Голикова, отказались от перелета на борту МЧС.

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