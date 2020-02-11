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Поправки в Конституцию ,  
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Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. В том числе в этот день родился Ленин, а ООН учредила День Земли
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным, сказали два близких к Кремлю собеседника.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

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Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.

При этом обсуждается возможность разрешить голосование на предприятиях непрерывного цикла, на которые не будет распространяться объявленный выходной, сообщил еще один близкий к Кремлю собеседник.

Ранее в качестве основной даты в администрации президента рассматривали воскресенье, 12 апреля, второй вариант — воскресенье, 26 апреля. Однако на 12 апреля в этом году выпадает Вербное воскресенье, когда многие идут в церковь, а недостаток 26 апреля в том, что уже начинается дачный сезон, плюс люди начинают разъезжаться на майские праздники, что негативно скажется на явке, говорят три близких к Кремлю собеседника.

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На 19 апреля выпадает православная Пасха, которой предшествует Страстная неделя, — все это не подходит для голосования по поправкам в Конституцию, поясняют источники РБК.

Дату голосования рабочая группа по внесению изменений в Конституцию предложила закрепить в законопроекте о поправках, ранее заявлял сопредседатель группы, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

В преддверии голосования будет развернута масштабная информационная кампания на телевидении и в интернете, сообщал РБК. Все понимают, что явка должна быть высокой — выше 50%, говорил один из близких к Кремлю собеседников. Идеальный вариант — если на участки придут не меньше людей, чем на выборах президента в 2018 году (67,4%), добавляли два других источника РБК.

Кремль планирует применять в кампании по информированию и мобилизации россиян технологии, которые использовались на президентских выборах в 2018 году, сообщали «Ведомости». Тогда информацию о предстоящем голосовании можно было увидеть в магазинах, на автозаправках, в общественном транспорте, кинотеатрах и банках. 

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В администрации президента обеспокоены тем, как в итоге пройдет голосование, — в отличие от выборов главы государства, дата которых была известна заранее и можно было не спеша разработать план мобилизационной кампании, сейчас все приходится делать «с колес», рассказывают близкие к Кремлю собеседники. Немаловажно и то, что социальное самочувствие граждан в настоящее время ниже, чем было перед президентской кампанией, а следовательно, их сложнее мотивировать не только прийти на участки, но и проголосовать за поправки, добавляет один из источников РБК.

Предложенные Владимиром Путиным поправки в Конституцию считают важными 79% россиян, показал опрос ВЦИОМа, проведенный 24 января. Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера: закрепить в Основном законе обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат (положительно оценили 91% опрошенных) и зафиксировать МРОТ на уровне не ниже прожиточного минимума (90%).

Автор: Наталья Галимова
Теги: Владимир Путин, Борис Ельцин, Владимир Ленин
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