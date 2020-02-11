Кремль объявит дополнительный выходной для голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию планируется провести в будний день, который объявят выходным. В качестве основной даты в Кремле рассматривают 22 апреля. В том числе в этот день родился Ленин, а ООН учредила День Земли

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В Кремле планируют провести голосование по поправкам в Конституцию в будний день. Основная дата, которая рассматривается, — среда, 22 апреля, рассказали РБК четыре источника, близких к администрации президента. Предполагается, что этот день будет объявлен выходным, сказали два близких к Кремлю собеседника.

22 апреля 150 лет назад родился Владимир Ульянов (Ленин). Также в этот день отмечается Международный день Матери-Земли, учрежденный в 2009 году на 63-й сессии Генассамблеи ООН.

Идея провести голосование в будний день впервые прозвучала в конце января на заседании рабочей группы по подготовке поправок в Основной закон. С инициативой выступил замглавы фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, глава ЦИК Элла Памфилова назвала ее «неплохой». В свою очередь сенатор Алексей Пушков предложил сделать будний день, отведенный для голосования, выходным.

Идея принадлежит администрации президента и связана с расчетом на более высокую явку, сказал один из близких к Кремлю источников. В обычный выходной у людей могут быть свои планы, от которых они не факт, что откажутся, а если выделить под голосование будний день, объявив его нерабочим, то на участки может прийти больше людей, пояснил он.