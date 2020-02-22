Вирус из Китая , 22 фев, 23:49
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МИД назвал «вбросом» обвинения США России в дезинформации о коронавирусе
Мария Захарова
Заявления со стороны США о том, что Россия проводит кампанию по дезинформации относительно ситуации с коронавирусом были «намеренным вбросом». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.
The Guardian со ссылкой на американских чиновников писала, что фейковые аккаунты Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно США ответственны за создание вируса, а сам COVID-19 — биологическое оружие, разработанное ЦРУ.
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