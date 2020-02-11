Кремль допустил возможность голосования по Конституции 22 апреля

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Решение о дате проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию пока не принято, но 22 апреля обсуждается в качестве одного из вариантов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Существуют разные точки зрения, есть и такая. Она вынесена на обсуждение рабочей группы», — сказал Песков. Он добавил, что никаких сроков нет и они не объявлялись.

Ранее источники РБК сообщили, что дата 22 апреля рассматривается в качестве основной для проведения голосования по поправкам. Два близких к Кремлю собеседника также отметили, что этот день объявят выходным.

Поправки в Конституцию предложил внести президент России Владимир Путин 15 января во время выступления с посланием к Федеральному собранию. Внесенный Путиным законопроект о поправках был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января.