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Поправки в Конституцию ,  
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Рабочая группа определилась с концепцией голосования по Конституции

РБК выяснил детали законопроекта об общероссийском голосовании по Конституции. Наблюдателей сможет назначать Общественная палата, телеканалы выделят эфирное время, а вопрос в бюллетене будет утвержден указом президента
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Что напишут в бюллетене

Примерная формулировка вопроса в бюллетене будет звучать следующим образом: «Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?» Напротив нее будет две графы — «да» и «нет», рассказал РБК сопредседатель рабочей группы по поправкам и глава думского комитета по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников. Сам вопрос, который будет выноситься на голосование, будет утвержден указом президента о назначении общероссийского голосования.

Весь блок поправок в Конституцию будет принят одним пакетом, говорили ранее члены рабочей группы. После трех чтений в Госдуме за блок поправок должны проголосовать как минимум две трети заксобраний субъектов федерации, после чего пакет поправок утвердит Совет Федерации, а затем будет подписан президентом, говорит собеседник в рабочей группе. После этого поправки единым блоком будут вынесены на всероссийское голосование. Голосование будет регламентировано отдельным законом.

Кто будет следить за голосованием

В законе о голосовании планируется указать, что наблюдателей за его проведением, подсчетом голосов и установлением итогов будут назначать Общественная палата и региональные общественные палаты, говорит собеседник РБК, знакомый с готовящимся текстом законопроекта.Также Общественная палата сможет назначить наблюдателя в Центризбирком после официального опубликования указа президента о голосовании, а региональные общественные палаты смогут назначить наблюдателей в региональные избиркомы.

Законом предлагается регламентировать только наблюдение от Общественной палаты, подтвердил РБК сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Крашенинников.

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Наблюдателей будет назначать Общественная палата, сказал РБК и сопредседатель рабочей группы, глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас. «Общественная палата будет глобальным оператором этой истории, — уточнил он. — При этом мы обсуждали, что соглашения будут заключены и с Ассоциацией юристов, и с другими объединениями, которые готовы предоставлять наблюдателей».

Он считает, что в ходе общероссийского голосования не будет большого количества нарушений. «Там не будет таких нарушений, которые могут быть, если бьются два кандидата, нет такого напряжения, — пояснил сенатор. — Поэтому нам важна только достоверность, важно понимать, что никто не вбрасывает пачками бюллетени». Поэтому рабочая группа заинтересована в том, чтобы наблюдателей в ходе голосования было как можно больше.

Ранее ТАСС со ссылкой на зампреда Центризбиркома Николая Булаева сообщал, что ЦИК заключит соглашение с Общественной палатой о привлечении наблюдателей на голосование. Палата будет иметь возможность направлять своих наблюдателей, а также наблюдателей от партий, которые могут изъявить такое желание.

Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц считает, что такой подход ограничит возможности наблюдения для гражданского общества. «Если бы голосование проходило по закону о референдуме, на участки могли бы направлять наблюдателей политические партии, общественные объединения, инициативные агитационные группы, инициативная группа по референдуму, — был бы достаточно широкий спектр субъектов с возможностью направлять наблюдателей. Соответственно, была бы создана более конкурентная среда по наблюдению. В данном случае мы видим установление монополии Общественной палаты на наблюдение», — констатирует Мельконьянц.

Он перечисляет вопросы к процедуре отбора наблюдателей: непонятно, сколько наблюдателей палата сможет направлять на один избирательный участок, по какому принципу она будет решать, кому разрешить, а кому отказать стать наблюдателем, как будет их распределять по участкам.

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Крашенинников считает, что представители оппозиции могут попробовать попасть в наблюдатели через Общественную палату, кроме того, практически все партии представлены в ТИК (в качестве членов территориальных комиссий с правом решающего голоса), говорит глава комитета.

«Голос» неоднократно обращался в Общественную палату за предоставлением возможности наблюдения и получал отказ, напоминает Мельконьянц, замечая, что федеральная и региональные общественные палаты частично финансируются из бюджета.

Глава Общественной палаты Лидия Михеева отметила, что говорить о порядке наблюдения на общероссийском голосовании сейчас преждевременно, поскольку он еще не определен. После того, как ЦИК на основе принятого закона определит процедуру проведения всероссийского голосования, Общественная палата подготовит нормативно-правовую базу для формирования корпуса общественных наблюдателей, отметила она. «В любом случае мы будем отталкиваться от тех стандартов процедуры осуществления общественного контроля, которые использовались в ходе голосования на выборах президента и в единый день голосования», — добавила Михеева.

Как расскажут о голосовании

В законе о порядке проведения голосования будет прописано информирование россиян о голосовании по Конституции, знает собеседник РБК, знакомый с готовящимся текстом законопроекта. В частности, по его словам, будет сказано, что со дня выхода президентского указа о проведении голосования до дня официального опубликования ЦИК его результатов общероссийские и региональные государственные организации телерадиовещания, редакции общероссийских и региональных государственных печатных изданий предоставляют ЦИК и региональным избиркомам эфирное время и печатную площадь. В частности, общероссийские государственные телеканалы еженедельно предоставляют не менее 15 минут эфира, региональные — не менее десяти минут эфира, а печатные издания (как федеральные, так и региональные) — не менее одной сотой от еженедельного объема печатной площади.

Детали законопроекта по процедуре голосования еще дорабатываются и будут вноситься в качестве поправок в профильный комитет Госдумы, знает собеседник, знакомый с работой над законопроектом. Комитет планирует рассмотреть законопроект на заседании 27 февраля, говорят собеседники РБК.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Кузнецова
Теги: Конституция, наблюдение, голосование, законопроект, Общественная палата
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