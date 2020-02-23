Италия из-за коронавируса отменила последние дни Венецианского карнавала

Лука Дзайя (Фото: Global Look Press)

Из-за вспышки нового коронавируса в стране власти Италии решили отменить последние дни Венецианского карнавала. Об этом сообщил глава области Лука Дзайя, передает Reuters.

«С вечера [23 февраля] до 1 марта включительно будет введен запрет на Венецианский карнавал и другие мероприятия, в том числе спортивные», — заявил Дзайя.

Ранее он подтвердил первые два случая гибели от коронавируса в Венеции. От осложнений, вызванных им, в Ломбардии и Венеции погибли пожилые мужчина и женщина.

Новый коронавирус впервые обнаружили в конце прошлого года в китайском городе Ухань, откуда он начал распространяться по другим регионам страны и миру. В частности, случаи заболевания уже зарегистрировали в Германии, Великобритании, США, Сингапуре, Гонконге и Японии.