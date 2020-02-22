США обвинили Россию в кампании по дезинформации о коронавирусе

В Госдепе утверждают, что многочисленные «теории заговора» были созданы авторами, которые связаны с Москвой

Фото: Wang Quanchao / XinHua / Global Look Press

Россия проводит кампанию по распространению дезинформации касательно вспышки коронавируса, сообщает Guardian со ссылкой на американских чиновников. По их словам, фейковые аккаунты в Twitter, Facebook и Instagram распространяют конспирологические теории о том, что именно Соединенные Штаты стоят за созданием вируса. В частности о том, что вирус является биологическим оружием, разработанным ЦРУ.

Комментируя эти заявления, заместитель государственного секретаря по вопросам Европы и Евразии Филип Рикер высказал мнение, что организаторы подобных кампаний рассчитывают посеять смуту в обществе и подорвать доверие к американским институтам власти.

«Распространяя неправду о коронавирусе, российские клеветники запугивают общественность, отвлекая внимание от тех усилий, которые предпринимают врачи по всему миру для борьбы с болезнью», — заявил Рикер.