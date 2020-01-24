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Что случилось за день. Главные новости РБК

Новые должности для Козака, Мединского и Орешкина, где будет работать Медведев, скандал с главой Чувашии, планы ретейлера Globus в России; главные новости — в обзоре РБК
Владимир Мединский и Максим Орешкин (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Козак, Орешкин и Мединский нашли новую работу

Члены правительства Дмитрия Медведева перешли на работу в администрацию президента России.

  • Бывший вице-премьер Дмитрий Козак, ранее курировавший в правительстве ТЭК и промышленность, указом главы государства назначен замруководителя администрации президента. Таким образом, число заместителей Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти, среди которых двое — первые заместители.
  • Кроме того, Владимир Путин назначил своими помощниками экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития Максима Орешкина.
  • Козак, Мединский и Орешкин ушли в отставку вместе с остальными членами правительства Дмитрия Медведева 15 января. Их полномочия будут распределены не позднее 27 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.


Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата


Источники РБК рассказали, куда переместится работать бывший премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

  • Есть несколько вариантов. Основной — Дом приемов правительства на Воздвиженке. Это здание считается памятником архитектуры, оно было построено в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова. В бытность премьером Медведев часто проводил там мероприятия.
  • Бывшему главе правительства также предлагали кабинет экс-помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев.
  • За Медведевым сохраняется резиденция в Горках-9. По закону ему как бывшему президенту предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Кроме того, у него сохранится государственная охрана.


Турчак сообщил о возможном исключении главы Чувашии из «Единой России»

В «Единой России» поставят вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Исключение может состояться после скандала с выдачей сотрудникам МЧС ключей от автомобилей.

Ранее поведение главы Чувашии осудил глава МЧС Евгений Зиничев.

  • Речь идет о скандальном видео, на котором Игнатьев, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». Инцидент произошел 23 января в ходе торжественного вручения ключей от пожарных машин.
  • В пресс-службе главы республики объяснили РБК, что мужчина, который ловит ключи, был давним знакомым Игнатьева и все происходило «на позитивной ноте». А СМИ подали этот инцидент «как издевательство», добавили там.
  • За последнее время глава Чувашии стал фигурантом уже второй скандальной истории. На прошлой неделе, выступая на мероприятии в День печати в Чебоксарах, он призвал «мочить журналистов», которые приезжают в регион и пишут материалы, «лишь бы заработать на разных схемах». Позже Игнатьев принес извинения за свои слова.


Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

Немецкий ретейлер Globus обычно строит гипермаркеты площадью в тысячи кв. м, но, как стало известно РБК, компания разрабатывает еще один формат, близкий к супермаркетам, — магазины площадью около 1 тыс. кв. м.

  • В середине марта 2020 года компания завершит позиционирование магазинов малого формата и начнет активный поиск площадок. Помимо традиционного набора отделов с продуктами и непродовольственными товарами в них запланированы зона общепита и помещение, где можно будет забрать свой онлайн-заказ.
  • По мнению участников рынка, с новыми небольшими магазинами Globus будет легче конкурировать за московского потребителя.
  • В Россию компания пришла в 2006 году, первый гипермаркет открылся в подмосковном Щелково. Сейчас местная сеть насчитывает 16 точек. В предыдущем финансовом году продажи Globus в России выросли на 5%, до 92,5 млрд руб.
Автор: Сергей Витько
Теги: главные новости, Последние новости
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