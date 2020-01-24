Что случилось за день. Главные новости РБК

Есть несколько вариантов. Основной — Дом приемов правительства на Воздвиженке. Это здание считается памятником архитектуры, оно было построено в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова. В бытность премьером Медведев часто проводил там мероприятия.

Бывшему главе правительства также предлагали кабинет экс-помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев.

За Медведевым сохраняется резиденция в Горках-9. По закону ему как бывшему президенту предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач. Кроме того, у него сохранится государственная охрана.



Турчак сообщил о возможном исключении главы Чувашии из «Единой России»

В «Единой России» поставят вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии. Об этом заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Исключение может состояться после скандала с выдачей сотрудникам МЧС ключей от автомобилей.

Ранее поведение главы Чувашии осудил глава МЧС Евгений Зиничев.

Речь идет о скандальном видео, на котором Игнатьев, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». Инцидент произошел 23 января в ходе торжественного вручения ключей от пожарных машин.

В пресс-службе главы республики объяснили РБК, что мужчина, который ловит ключи, был давним знакомым Игнатьева и все происходило «на позитивной ноте». А СМИ подали этот инцидент «как издевательство», добавили там.

За последнее время глава Чувашии стал фигурантом уже второй скандальной истории. На прошлой неделе, выступая на мероприятии в День печати в Чебоксарах, он призвал «мочить журналистов», которые приезжают в регион и пишут материалы, «лишь бы заработать на разных схемах». Позже Игнатьев принес извинения за свои слова.



Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

Немецкий ретейлер Globus обычно строит гипермаркеты площадью в тысячи кв. м, но, как стало известно РБК, компания разрабатывает еще один формат, близкий к супермаркетам, — магазины площадью около 1 тыс. кв. м.