Что случилось за день. Главные новости РБК

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Козак, Орешкин и Мединский нашли новую работу
Члены правительства Дмитрия Медведева перешли на работу в администрацию президента России.
- Бывший вице-премьер Дмитрий Козак, ранее курировавший в правительстве ТЭК и промышленность, указом главы государства назначен замруководителя администрации президента. Таким образом, число заместителей Антона Вайно увеличилось с четырех до пяти, среди которых двое — первые заместители.
- Кроме того, Владимир Путин назначил своими помощниками экс-министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития Максима Орешкина.
- Козак, Мединский и Орешкин ушли в отставку вместе с остальными членами правительства Дмитрия Медведева 15 января. Их полномочия будут распределены не позднее 27 января, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Источники РБК рассказали, куда переместится работать бывший премьер-министр, а ныне заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.