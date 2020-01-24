Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина
Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником.
Указ вступает в силу с 24 января 2020 года.
Назначение Мединского в Кремль прогнозировал источник РБК, близкий к аппарату правительства, и подтверждал знакомый чиновника.
Мединский занял должность министра культуры в 2012 году в правительстве Дмитрия Медведева. В 2019 году недовольство работой Минкультуры официально высказывала «Единая Россия». Вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов пояснял, что вопросы вызывают эффективность финансирования кинематографа и выдача министерством прокатных удостоверений.