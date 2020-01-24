Бывший министр культуры Мединский назначен помощником Путина

С 24 января Владимир Мединский, как и прогнозировали источники РБК, станет помощником Владимира Путина. На посту министра культуры его сменила Ольга Любимова, которая возглавляла департамент кинематографии ведомства

Владимир Мединский (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении бывшего министра культуры Владимира Мединского своим помощником.

Указ вступает в силу с 24 января 2020 года.

Назначение Мединского в Кремль прогнозировал источник РБК, близкий к аппарату правительства, и подтверждал знакомый чиновника.

Мединский занял должность министра культуры в 2012 году в правительстве Дмитрия Медведева. В 2019 году недовольство работой Минкультуры официально высказывала «Единая Россия». Вице-спикер Госдумы и руководитель фракции единороссов Сергей Неверов пояснял, что вопросы вызывают эффективность финансирования кинематографа и выдача министерством прокатных удостоверений.