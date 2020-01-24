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Отставка правительства Медведева ,  
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Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Зампредседателя Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев может получить кабинет в Доме приемов правительства, рассказали источники РБК. Есть и другие варианты размещения, но этот — основной
Дом приемов правительства (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю. Именно там, как предполагается, расположится рабочий офис Медведева, сказали оба источника РБК.

Есть и другие варианты размещения бывшего премьера, но Дом приемов правительства — основной, который обсуждается, уточнил один из собеседников РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.

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Фотогалерея 

Дом приемов правительства считается памятником архитектуры, он был построен в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова, принадлежавшего к известному купеческому роду.

После Октябрьской революции здание на некоторое время стало штаб-квартирой анархистов, в конце 1920-х его передали Наркомату иностранных дел. Потом в особняке в разные годы размещались посольство Японии, службы посольства Великобритании и редакция английской газеты «Британский союзник», посольство Индии. В 1959 году здание передали Союзу советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами, и оно получило название Дом дружбы с народами зарубежных стран.

В 2003 году особняк был реконструирован Управделами президента России и открылся в 2006-м. В бытность премьером Медведев часто проводил мероприятия в Доме правительства.

Медведеву предлагали кабинет бывшего помощника президента, а сейчас первого вице-премьера правительства Андрея Белоусова на Старой площади, но он отказался, рассказал РБК источник, близкий к правительству. Этот кабинет в свое время занимал Леонид Брежнев.

За Медведевым сохраняется резиденция в Горках-9, которую он занимал в бытность и главой государства, и председателем правительства, сообщили оба близких к администрации президента источника. Согласно закону «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи», экс-главе государства предоставляется в пожизненное пользование одна из государственных дач.

Кроме того, у Медведева, как у бывшего президента, сохранится государственная охрана. По закону он имеет право и на содержание за счет средств федерального бюджета аппарата помощников.

Что полагается Медведеву как зампреду Совбеза, не ясно, публичной информации по этому поводу пока не было.

Дмитрий Медведев был назначен заместителем председателя Совета безопасности 16 января, на следующий день после отставки правительства. Председателем совета является президент Владимир Путин. 23 января Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о введении должности зампреда Совбеза.

Автор: Наталья Галимова
Теги: Дмитрий Медведев, Совет безопасности России
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