Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата
Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю. Именно там, как предполагается, расположится рабочий офис Медведева, сказали оба источника РБК.
Есть и другие варианты размещения бывшего премьера, но Дом приемов правительства — основной, который обсуждается, уточнил один из собеседников РБК.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.
Дом приемов правительства считается памятником архитектуры, он был построен в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова, принадлежавшего к известному купеческому роду.