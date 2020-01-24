Дмитрию Медведеву нашли офис в «доме с ракушками» в районе Арбата

Зампредседателя Совбеза, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев может получить кабинет в Доме приемов правительства, рассказали источники РБК. Есть и другие варианты размещения, но этот — основной

Дом приемов правительства (Фото: Григорий Сысоев / ТАСС)

Рабочим местом заместителя председателя Совбеза, бывшего премьер-министра Дмитрия Медведева может стать Дом приемов правительства на Воздвиженке, рассказал РБК источник, близкий к администрации президента, и подтвердил другой собеседник, близкий к Кремлю. Именно там, как предполагается, расположится рабочий офис Медведева, сказали оба источника РБК.

Есть и другие варианты размещения бывшего премьера, но Дом приемов правительства — основной, который обсуждается, уточнил один из собеседников РБК.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопросы РБК, действительно ли Медведеву может быть выделен кабинет в Доме приемов правительства, а также о возможности получения им кабинета в Кремле или на Старой площади, в комплексе зданий, занимаемых президентской администрацией.

Дом приемов правительства считается памятником архитектуры, он был построен в 1899 году по заказу миллионера Арсения Морозова, принадлежавшего к известному купеческому роду.