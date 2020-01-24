Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

По мнению главы МЧС, сотрудникам ведомства тоже следовало вести себя подобающим для работников уважаемой организации образом. Когда глава Чувашии занес над головой ключи от пожарной машины, офицеру пришлось прыгать за ними

Евгений Зиничев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости».

По его словам, и сотрудникам МЧС нужно помнить, что «они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе».

Видео: РБК

Речь идет о видео, в котором Игнатьев, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». Издание «Мой город Чебоксары» отмечало, что это произошло 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники. Там проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.