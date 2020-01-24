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Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении

По мнению главы МЧС, сотрудникам ведомства тоже следовало вести себя подобающим для работников уважаемой организации образом. Когда глава Чувашии занес над головой ключи от пожарной машины, офицеру пришлось прыгать за ними
Евгений Зиничев (Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости)

Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости».

По его словам, и сотрудникам МЧС нужно помнить, что «они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе».

Видео: РБК

Речь идет о видео, в котором Игнатьев, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». Издание «Мой город Чебоксары» отмечало, что это произошло 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники. Там проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.

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В пресс-службе главы республики происходящее на видео РБК объяснили тем, что мужчина, который ловит ключи, был давним знакомым Игнатьева. «Это все было на позитивной ноте, на эмоциях. Все улыбались в момент, когда это происходило, а подали как издевательство», — добавили там.

В начале недели Игнатьев принес извинения за свои слова о необходимости «мочить журналистов». Выступая на мероприятии в День печати в Чебоксарах, он отметил, что многие представители СМИ и блогеры приезжают из других регионов в Чувашию и начинают «писать, не знаю, о чем и о ком». «Лишь бы, значит, заработать на разных схемах. Поэтому нужно четко обозначить: надо их мочить, как в народе говорят», — говорил Игнатьев. В пресс-службе губернатора позднее слово «мочить» объяснили призывом «раскрывать подноготную», писать о заказчиках и целях этой информационной войны».

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Автор: Гаяна Демурина
Теги: Чувашия, МЧС, Евгений Зиничев
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