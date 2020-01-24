Глава МЧС обвинил губернатора Чувашии в неэтичном поведении
Поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева, из-за которого сотруднику МЧС пришлось высоко подпрыгнуть за ключами от машины, является недопустимым. Об этом заявил глава МЧС Евгений Зиничев, передает «РИА Новости».
По его словам, и сотрудникам МЧС нужно помнить, что «они представляют ведомство, уважаемое не только в нашей стране, но и в мире, и вести себя соответствующе».
Речь идет о видео, в котором Игнатьев, как писали местные СМИ, «заставил офицера МЧС прыгать за ключами на вручении пожарных машин». Издание «Мой город Чебоксары» отмечало, что это произошло 23 января во время смотра аварийно-спасательной техники. Там проходило торжественное вручение ключей от пожарных машин.