Как выглядит будущее место работы Медведева. Фоторепортаж

Дом номер 16 на Воздвиженке стал ​ Домом приемов правительства в 2006 году

Дом был построен по заказу Арсения Морозова, одного из наследников предпринимательской династии, основателем которой был крепостной крестьянин Савва Васильевич Морозов. Работы завершились в 1899 году

Морозов не захотел строить дом в русском стиле и в поисках идей поехал вместе с известным архитектором Виктором Мазыриным в Европу. Пример для воплощения они нашли в Португалии, в Синтре, — королевский дворец Паласиу-да-Пена

Считается ​, что мать Арсения Морозова Варвара не оценила желания сына построить такой необычный дом и выразилась так: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!»

Залы ​ особняка оформлены по-разному: например, здесь есть комнаты с греческими мотивами, китайскими и арабскими

После событий 1917 года особняк больше не находился в частной собственности

После революции некоторое время особняк на Воздвиженке был штаб-квартирой анархистов

С 1918 года до конца 1920-х особняк занимал театр Пролеткульта, в котором работали Всеволод Мейерхольд и Сергей Эйзенштейн

В 1928 году здание передали Наркомату иностранных дел. В разные годы в особняке размещались японское и индийское представительства

В годы войны в особняке на Воздвиженке находились британские посольские службы и редакция газеты «Британский союзник»

Дольше всего, с 1959 по 2003 год, особняк был Домом дружбы с народами зарубежных стран