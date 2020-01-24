Политика , 24 янв, 14:43
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Как выглядит будущее место работы Медведева. Фоторепортаж
Экс-премьер, а теперь замглавы Совбеза Дмитрий Медведев может получить офис в Доме приемов правительства. Это основной вариант размещения его кабинета, говорят источники РБК. «Дом с ракушками» на Воздвиженке построили по заказу миллионера Арсения Морозова в конце XIX века. Как выглядят интерьеры — в материале РБК
Дом номер 16 на Воздвиженке стал Домом приемов правительства в 2006 году
Дом был построен по заказу Арсения Морозова, одного из наследников предпринимательской династии, основателем которой был крепостной крестьянин Савва Васильевич Морозов. Работы завершились в 1899 году
Морозов не захотел строить дом в русском стиле и в поисках идей поехал вместе с известным архитектором Виктором Мазыриным в Европу. Пример для воплощения они нашли в Португалии, в Синтре, — королевский дворец Паласиу-да-Пена
Считается, что мать Арсения Морозова Варвара не оценила желания сына построить такой необычный дом и выразилась так: «Раньше одна я знала, что ты дурак, а теперь вся Москва будет знать!»
Залы особняка оформлены по-разному: например, здесь есть комнаты с греческими мотивами, китайскими и арабскими
После событий 1917 года особняк больше не находился в частной собственности
После революции некоторое время особняк на Воздвиженке был штаб-квартирой анархистов
С 1918 года до конца 1920-х особняк занимал театр Пролеткульта, в котором работали Всеволод Мейерхольд и Сергей Эйзенштейн
В 1928 году здание передали Наркомату иностранных дел. В разные годы в особняке размещались японское и индийское представительства
В годы войны в особняке на Воздвиженке находились британские посольские службы и редакция газеты «Британский союзник»
Дольше всего, с 1959 по 2003 год, особняк был Домом дружбы с народами зарубежных стран
Реконструкцией и переоснащением здания под нужды правительства с 2003 года занималось управление делами президента. Работы завершились к январю 2006 года, здание стало режимным объектом