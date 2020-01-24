Путин назначил Орешкина своим помощником

В правительстве Дмитрия Медведева Максим Орешкин занимал пост министра экономического развития. Его приход на должность Андрея Белоусова в администрации президента предсказывали РБК и Bloomberg

Максим Орешкин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Экс-министр экономического развития Максим Орешкин назначен помощником президента. Указ об этом подписал Владимир Путин, документ размещен на портале публикации правовых актов.

«Назначить Орешкина Максима Станиславовича помощником президента Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

С 2016 по 2020 год Орешкин возглавлял Минэкономразвития, до этого работал в Министерстве финансов директором департамента, а позднее заместителем министра Антона Силуанова.

Орешкин покинул правительство после отставки кабинета министров, на посту главы Минэкономразвития его сменил Максим Решетников, экс-губернатор Пермского края. Источники РБК и Bloomberg сообщали, что после отставки Орешкин может стать новым помощником президента по экономике вместо Андрея Белоусова, ставшего первым вице-премьером.