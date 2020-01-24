Гипермаркеты Globus начали прорабатывать новый формат магазинов в России

Немецкий ретейлер Globus, специализирующийся на гипермаркетах, разрабатывает новую для себя концепцию магазинов в России. Супермаркеты площадью около 1 тыс. кв. м должны помочь компании закрепиться в столице

Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

Немецкий ретейлер Globus, специализирующийся на развитии продовольственных гипермаркетов, работает над концепцией новых магазинов формата, близкого к супермаркетам, — площадью около 1000 кв. м. Сейчас площади магазинов ретейлера в среднем составляют 10–12 тыс. кв. м. О том, что такой проект разрабатывается с конца прошлого года, РБК рассказали два источника на рынке продовольственной розницы, знакомые с планами Globus.

Чем известен Globus Международная сеть гипермаркетов Globus работает в среднем и выше среднего ценовых сегментах. В Россию компания пришла в 2006 году, первый гипермаркет открылся в подмосковном Щелкове. Сейчас местная сеть, по собственным данным, насчитывает 16 точек. В предыдущем финансовом году, завершившемся 30 июня 2019 года, продажи Globus в России, как указано в отчетности компании, выросли на 5%, до 92,5 млрд руб. По состоянию на июнь 2019 года сеть занимала десятое место в составленном агентством «INFOLine-Аналитика» рейтинге крупнейших ретейлеров, продающих товары повседневного спроса.

В инвестиционном плане компании на 2020–2021 годы не запланировано открытие магазинов площадью 900–1400 кв. м, настаивает представитель российского офиса Globus. Он напомнил, что магазин уменьшенной площади, 6 тыс. кв. м, Globus открыл осенью 2019 года в Калуге: «Мы внимательно анализируем эффективность его работы, после чего сможем сделать вывод о рентабельности гипермаркета с торговой площадью 6 тыс. кв. м».

Тем не менее РБК располагает внутренней презентацией ретейлера к декабрьской встрече сотрудников, из которой следует, что в середине марта 2020 года компания завершит позиционирование магазинов малого формата и начнет «активный предварительный поиск» площадок. Российский офис должен определиться с детальным планированием проекта: сроками и бюджетом, прогнозными показателями прототипного объекта, подрядчиком на генпроектирование.

После оценки эффективности пилота компания примет решение о масштабировании нового формата — пока запланировано открытие минимум трех магазинов, следует из внутреннего документа.